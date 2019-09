Svizzera: in marcia anche a Losanna per il clima

Migliaia di persone si sono riunite per le strade di Losanna per dare il via allo sciopero scolastico globale pianificato per l'azione in difesa del clima.

Gli studenti, ma anche i cittadini della città svizzera, e gruppi di attivisti hanno cantato slogan e portato cartelli.

La Polizia ha riferito che 3.500 persone hanno preso parte alla marcia principale.