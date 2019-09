Un piccolo pinguino imperatore è nato nella città portuale belga di Anversa lo scorso fine settimana: la notizia giunge dalla Royal Zoological Society.

Chiamato "Urban", è il primo pulcino maschio nato lì in tre anni.

I pulcini del pinguino imperatore impiegano fino a 62 giorni per schiudersi, l'uovo di Urban ha tuttavia trascorso gran parte di questo tempo in un'incubatrice artificiale in cui gli zoologi erano in grado di monitorare variabili come l'umidità dell'aria e la temperatura.