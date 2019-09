Russia unita vince a stento le elezioni amministrative russe

A Mosca il partito al potere, Russia unita, esce malconcio dalle elezioni locali che si sono tenute in tutto il territorio nazionale. La formazione mantiene a mala pena la barrra del potere ma è ormai assediata dall'opposizione. Il voto era considerato un test importante in vista delle legislative del 2021 e della conclusione dell'ultimo mandato di Vladimir Putin prevista nel 2024.

ANDREY TURCHAK, presidente di Russia unita:I nostri candidati che hanno superato il voto preliminare e sono stati sostenuti dalla Russia unita, erano 26 e 19 di loro hanno vinto le elezioni. Questo è un buon risultato per il partito. Non c'è dubbio che avrebbe potuto essere migliore. Come dire: abbiamo quello che abbiamo.

Le proteste in crescendo da metà luglio

Da luglio un movimento di protesta senza precedenti ha mandato decine di migliaia di persone in piazza quasi, ogni settimana a Mosca, per contestare l'esclusione dei loro candidati nelle liste elettorali.

ALEXEI NAVALNY, leader dell'opposizione:Si può dire che il "voto tattico" ha funzionato nel paese e, per la prima volta, ha funzionato molto meglio di quanto ci aspettassimo. Questo è stato un esperimento e in quelle città e regioni in cui è stato implementato per la prima volta.

L'inchiesta della Duma

Il Cremlino si aspetta che la commissione speciale della Duma conduca un'indagine imparziale sulle possibili interferenze di Google e Facebook nelle elezioni amministrative. Nel mirino dell'autorità per le telecomunicazioni sono finiti gli spot a sfondo politico apparsi sui grandi siti a stelle e strisce.