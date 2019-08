Spagna: gigantesco incendio a Gran Canaria, evacuati in mille

Almeno un migliaio di persone sono state evacuate domenica dopo che un gigantesco incendio si è sprigionato il giorno prima a Gran Canaria, la più grande isola dell'arcipelago spagnolo delle Canarie.

"L'incendio - jha spiegato uno dei vigili intervenuti sul posto - è stato provocato dall'incoscienza di qualcuno che stava eseguendo lavori di sadatura su un cancello un lavoro pericoloso da fare in questa stagione, per via delle scintille".

Partite nella giornata di sabato, le fiamme sono andate fuori controllo durante la notte per via del forte vento e della temperatura oltre i 32 gradi che le hanno rese praticamente inestinguibili. A quel punto, con le colline dell'isola trasformate in un paesaggio infernale, le autorità non hanno avuto altra escelta che evacuare prima che l'incendio raggiungesse le abitazioni a valle.

"Abbiamo evacuato quartiere per quartiere - spiega Dina Gonzalez Gil, sindaco di Artenara - mentre le fiamme avanzavano. Ora siamo quasi tutti in Acusa, qualcuno è stato ricollocato anche ad Aldea e Las Palmas". Secondo le autoritéà spagnole, le evacuazioni sono state eseguite a scopo precauzionale, ma nessuna casa sarebbe stata incendiata.