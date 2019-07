Cinema, quattro film per il mese d'agosto

Se non sapete rinunciare alle sale cinematografiche nemmeno sotto la canicola d'agosto, ecco qualche proposta da tenere a mente

In "Animals", la regista australiana Sophie Hyde racconta di come l'amicizia tra due ragazze - amanti dell'alcol, del rock and roll e della vita dissoluta - inizi a incrinarsi quando una delle due si innamora di un uomo astemio. Basato sul romanzo della scrittrice inglese Emma Jane Unsworth, il film intende mostrare quanto complesse possano essere le dinamiche dell'amicizia femminile

Un altro film basato su un libro di grande successo lo firma il regista texano Richard Linklater:in "Che Fine ha fatto bernadette", Cate Blanchett veste i panni di Bernadette Fox, madre e moglie amorevole che un giorno scompare, poco dopo aver riscoperto la la sua passione per l'architettura

Se vi piace l'animazione non potete perdervi "Bunuel nel labirinto delle tartarughe" dello spagnolo Salvador Simò, che qui racconta laparabola parigina di Luis Buñuel, capofila indiscusso del cinema surrealista, e di come non riuscisse a trovare finanziamento dopo lo scandalo suscitato dal suo "L'Age d'Or". A venirgli incontro fu un amico anarchico, che dopo aver vinto la lotteria finanziò il suo documentario "Terra senza pane".

Se cercate qualche sano brivido, invece, "Scary, storie da raccontare al buio" del norvegese Andre Ovredal è quel che fa per voi. Prodotto dal regista e premio oscar messicano Guillermo del Toro, il film racconta di un gruppo di bambini che nell'America rurale degli anni 60 scopre un libro leggendario chiamato appunto "Storie da raccontare al buio". Quando Stella Nicholls legge dal libro, i mostri delle storie prendono vita e attaccano i suoi amici.