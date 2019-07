"C'era una volta a... Hollywood"...il ritorno di Quentin Tarantino

Quentin Tarantino è tornato. A Los Angeles fans in delirio per la premiere del suo nuovo film "C'era una volta a... Hollywood". La pellicola, che vede protagonisti tre star Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, racconta la storia di un attore che ha, alla fine degli anni 60, ha avuto successo con una serie western e vuole debuttare sul grande schermo. Ma deve fare i conti con problemi di alcolismo e non solo. L’orribile omicidio di Sharon Tate e di quattro suoi amici per mano dei seguaci di Charles Manson fa da sfondo alle vicende di tre attori.

Sul tappeto rosso ha sfilato tutto il cast stellare: da Al Pacino a Damian Lewis, Dakota Fanning, e Luke Perry. “Mi sentivo come se sapessi già chi fosse il personaggio che interpretavo”, racconta DiCaprio. “Anch’io sono cresciuto a Los Angeles, la conosco bene. Ho iniziato a rischiare molto presto per il mio lavoro. Le sfide e l'insicurezza dell’attore che interpreto hanno un peso. Capisco cosa realmente provava quel ragazzo.” "E’ stato un periodo molto emozionante il 1969 – fa notare Pitt. Un momento in cui ci sono stati grandi sconvolgimenti e cambiamenti, parlo del 1969, cambiamenti anche nel mondo del cinema e della musica. Il paese stesso è stato diviso per un po’ come lo è oggi.”

Alla premiere del film di Tarantino presenti anche una Britney Spears, di nuovo in grande forma, la star di Miami Vice Don Johnson e le figlie di Bruce Willis e Demi Moore.

Con un budget di un centinaio di milioni di dollari, il film è stato girato interamente in California approfittando di un tax credit sulla produzione di ben 18 milioni di dollari. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 19 settembre.