NBA: Gallinari va ad Oklahoma

Danilo Gallinari lascia i Los Angeles Clippers e approda negli Oklahoma City Thunder.

Non una sorpresa l’addio del giocatore italiano dalla squadra californiana, dato l’arrivo di Kawhi Leonard, quanto la scelta della sua nuova destinazione.

L’azzurro viene ceduto in uno scambio con Gilgious Alexander e cinque scelte di primo piano per il Draft. I Clippers devono far calare il peso gravoso dello stipendio per Leonard e i 22,6 milioni del Gallo sono da smaltire.

Il cestista lodigiano giocherà con Russell, se quest’ultimo dovesse rimanere in rosa, componendo un quintetto con Alexander, Grant e Adams.

Laconico, sul suo profilo di Twitter, il commento di Gallinari: "Nuova avventura a Oklahoma. Grazie per tutto ai Los Angeles Clippers".

Danilo Gallinari è reduce dalla sua miglior stagione NBA con 19.8 punti di media e 6.1 di rimbalzi e a 30 anni ha voglia di diventare un pilastro della squadra di Oklahoma.

La squadra, mantenendo i capi saldi, potrebbe puntare ai playoff per la prossima stagione e nonostante un colpo non così eclatante per un pubblico esigente come quello dei Thunder, il campionato potrà rivelarsi intrigante.