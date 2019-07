Musica: Skoon, l'oriente incontra l'occidente con una band siriano-tedesca

I musicisti siriani Ameen Khayer, Maher al-Kadi e il loro amico tedesco Thorben Beeken non parlano la stessa lingua, tuttavia la passione per la musica li ha uniti per formare la band "Shkoon".

Ora, fanno il giro del mondo esibendosi davanti a vaste platee: di recente, in Libano due loro concerti hanno fatto registrare il "tutto esaurito".

"Fin dall'inizio - dice Ameen - il progetto ha il via con un messaggio: non sono solo un rifugiato, ogni canzone eseguita, folk o altro, è fatta di ricordi nella mia testa, eventi che mi sono accaduti una volta, un amico che ho perso, una casa distrutta, uno zio morto, uno che si è ammalato".

La band non può esibirsi ovunque, perché Ameen - fuggito dal conflitto in Siria nel 2015 attraverso la Turchia - ha un passaporto per rifugiati che non è accettato in tutti i Paesi.

Suona un mix di vecchie canzoni arabe e musica elettronica occidentale, spesso improvvisando dal vivo, non disdegnando i classici popolari con un profondo tocco di house.

"Il nostro primo vero concerto al Fusion Festival in Germania è stata una cosa enorme - afferma Thorben - non sapevamo nemmeno cosa stessimo facendo, tutto ciò che sta accadendo è fantastico".

Nel 2016, il violinista siriano Maher si unisce alla band, a seguito di un'esibizione nello stesso evento musicale.

"Il mio percorso con Shkoon è stato pazzesco, la vita è trascorsa molto velocemente, pur facendo quello che volevamo ed amavamo, siamo cresciuti giorno dopo giorno".

Formatasi nel 2015, la band si è esibita con successo in Francia, Danimarca, Paesi Bassi, Libano e Giordania.

Ora, ha in programma una serie di concerti in Germania nel corso dell'estate e si esibirà ad Atene il prossimo settembre.

