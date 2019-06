Malkovich nei panni dello stupratore

L'ultrasessantenne John Malkovich è in scena al teatro Garrick di Londra con una piece particolare e forse controversa dedicata a quell'Harvey Weinstein, depravato ex produttore, caduto in disgrazia nel 2017, quando il New Yorker ha portato alla luce una lunga serie di molestie e stupri, che hanno fatto scattare una valanga di denunce contro di lui e crollare l’impero costruito dal co-fondatore della Miramax, una delle più note case di produzione cinematografica.

Un'opera che vuole marcare un cambio culturale

In realtà la pièce vuole essere solo un punto di partenza per esplorare un comportamento che esite da secoli come sostiene lo statunitense Malkovich che ha accolto di buon grado la proposta dell'allestimento scenico.

L'autore

Lo scandalo ha ispirato il drammaturgo statunitense David Mamet (Chicago 1947), autore della commedia, che resta in cartellone al Garrick di Londra fino al 21 settembre.