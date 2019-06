GIuseppe Verdi e le "Terre Traverse"

Lo sapevate che Giuseppe Verdi (1813-1901), oltre che un celebre compositore, era anche un agricoltore moderno, per i suoi tempi, e un raffinato gourmet?

Se proprio non ne avevate idea, ecco un buon motivo per leggere tutto quello che segue. Un modo originale per celebrare, a casa sua, il grande Giuseppe Verdi.

Quel Ducato di Parma e Piacenza...

L’associazione culturale di aziende agricole “Le Terre Traverse” propone anche quest'anno un ricco programma annuale di iniziative e proposte per il week-end intitolato "Nella pianura di Giuseppe Verdi".

Notoriamente parmense di nascita, il grande compositore conosceva bene quel territorio tra l’Appennino emiliano e il fiume Po, compreso proprio tra l'attuale Piacentino e Parmense, un tempo unito nel Ducato di Parma e Piacenza, in cui lui - grandissimo musicista, ma anche appassionato imprenditore agricolo e “buongustaio raffinato” - visse per tutta la vita, componendo e gestendo in maniera innovativa i suoi oltre mille ettari di poderi.

Mais e girasoli.

Arte e ospitalità

Inaugurato a metà aprile con un omaggio a Luigi Tenco, il programma realizzato dall’associazione “Le Terre Traverse” – che intende promuovere un patrimonio territoriale coniugando i saperi dell’antica civiltà contadina con i diversi linguaggi dell’arte e l’ospitalità – si dipana fino a dicembre in un’articolata serie di week-end con iniziative, spettacoli, incontri e piccoli corsi in agriturismi e tenute di interesse architettonico e naturalistico, affiancando proposte e luoghi culturali ad appuntamenti e contesti legati alle tradizioni rurali del territorio: come esperienze in cascina o in aziende agricole e vitivinicole di eccellenza e percorsi enogastronomici, visite ad antiche abbazie e castelli, borghi fortificati e oasi naturalistiche, siti archeologici e musei, nonché ai veri e propri "luoghi verdiani".

Pianura con vista.

Cultura e enogastronomia

All’interno del cartellone di proposte culturali ed enogastronomiche del 2019, l’associazione “Le Terre Traverse” suggerisce, per il 29-30 Giugno, il 6-7 Luglio e il 30-31 Agosto-1 Settembre tre week-end legati alla poliedrica figura di Giuseppe Verdi, declinato in musica, teatro, parole e cibo, perlopiù nel contesto delle splendide cascine di quel territorio patria e casa del musicista-agricoltore-buongustaio.

Il programma dei week-end "verdiani"

Carraia.

Nel week-end 29-30 Giugno, sabato 29 giugno alle ore 21,30, si può assistere a VivaVerdi, riproposizione all’aperto del Concerto di gala dei vincitori del 57° Concorso Internazionale di Voci Verdiane Città di Busseto" nel magnifico cortile porticato dell’antica Azienda agricola Podere “Castello”, a Cadeo, iniziativa che vede la collaborazione dei due comuni appartenenti alle province limitrofe di Parma e Piacenza, un tempo entrambe parte del Ducato unificato dai Farnese.

Domenica 30 giugno alle ore 16 è possibile partecipare all’incontro di racconti, suoni e immagini con visita guidata in suggestivi luoghi rurali verdiani "Alla scoperta di terre, acque e canali di Giuseppe Verdi tra la Via Emilia e il Po" a cura del ricercatore storico Franco Sprega.

Al rientro visita al Museo Contadino presso la Cascina “Casa della Memoria – Casella” di San Protaso di Fiorenzuola d’Arda e cena verdiana presso l’omonimo Agriturismo.

Farina e pisarei.

Durante il week-end 6-7 Luglio, si può partecipare, sabato 6 Luglio alle ore 10, al piccolo corso "Le mani in pasta…nella cucina di Verdi" per imparare a preparare i tipici pisarei e fasò e la chisola presso l’Agriturismo “Casa della Memoria – Casella” a San Protaso di Fiorenzuola d’Arda, con la cuoca Annarita Arduini e, a seguire, pranzo con i prodotti preparati insieme e altre leccornie del territorio.

Domenica 7 luglio alle ore 21 presso l’Agriturismo ”Battibue” di Fiorenzuola d’Arda ci si può ritrovare per la pièce di teatro-canzone "Giuseppe Verdi re del Pop", con Maurizia Cocchi, Eraldo Turra, Franz Campi, su testo di Maurizio Garuti e rielaborazioni musicali della pianista e percussionista Alice Zecchinelli per la regia di Francesca Calderara.

Cena verdiana prima dello spettacolo ,sempre presso l’Agriturismo “Battibue”.

Infine, nel weekend 30-31 agosto - 1 settembre, venerdì 30 agosto alle ore 21 presso lo storico Museo verdiano di Casa Barezzi a Busseto si può assistere a "Violoncelli in concerto per Verdi", performance finale della masterclass di violoncello del Maestro Taisuke Yamashita, iniziativa realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici di Verdi e l’Associazione Culturale Orchestra Giovanile della Svizzera Italiana.

Concerto Verdiano. Foto Giovanni Negri. Giovanni Calori

Sabato 31 agosto alle ore 18 presso l’Agriturismo “Casa della Memoria Casella” a San Protaso di Fiorenzuola d’Arda è possibile partecipare a La musica degli alberi, incontro sull’arte del liutaio, a cura di Marco Dotti di “Sound of Cremona” con interventi musicali e piccolo concerto dell’Ensemble di violoncelli della masterclass del Maestro Taisuke Yamashita per sperimentare dal vivo come l’arte plasmatrice degli esperti artigiani che costruiscono strumenti a partire dal legno ricavato dagli alberi renda possibile armonia e suono.

E poi ancora...

Il cartellone dell’associazione “Le Terre Traverse” continua con un ricordo di Gianni Brera (8 settembre), un incontro tra storia e architettura con visita al settecentesco neo-restaurato palazzo dei conti Lucca a Fiorenzuola d’Arda (14 settembre) e l’asta contadina benefica "L’incanto dell’incanto" (6 ottobre), seguiti dai Presepi delle campagne (dall’8 dicembre), dal Presepe vivente e dal Pellegrinaggio nella Notte Santa (24 dicembre).

Campi di grano ed erba medica.

Le bellezze del Parmense e del Piacentino

Oltre ai classici luoghi verdiani, dalla minuscola casa natale nella frazione bussetana di Roncole Verdi alla splendida Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda, l’Associazione “Le Terre Traverse” suggerisce di visitare luoghi d’arte, come l’Abbazia cistercense di Chiaravalle della Colomba, il borgo fortificato di Vigoleno - che ospita il Museo degli Orsanti, gli artisti di strada che giravano l’Europa con orsi ammaestrati, burattini e strumenti musicali - o il sito archeologico di Veleia Romana, luoghi di interesse naturalistico, come il Parco di Isola Giarola, ma anche l’azienda di allevamento delle vacche da latte “I Ronchi” o la Latteria sociale “Lo stallone”, caseificio del Consorzio Tutela Grana Padano o ancora il Laboratorio di trasformazione della frutta e verdura situato nella magnifica cascina di fine ’700, dove ha sede l’azienda agricola “Pizzavacca”, premiata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Una concessione gastronomica verdiana: chisolini con coppa, pancetta,

Gli eventi "Le Terre Traverse" sono resi possibili dal contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Besenzone, Busseto, Cadeo, Castell’Arquato, Fiorenzuola d’Arda, San Pietro in Cerro, nonché la collaborazione, tra gli altri, di "Associazione Amici di Verdi", "Associazione Culturale Orchestra Giovanile della Svizzera Italiana" e "Slow Food Piacenza".