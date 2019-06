Francia 2019: l'Italia ai quarti, Cina battuta 2-0

Continua il sogno mondiale delle azzurre. A Montpellier l'Italia batte 2-0 la Cina e strappa il biglietto per i quarti di finale, eguagliando così il miglior risultato di sempre della nazionale femminile in una Coppa del Mondo. Azzurre in vantaggio al 15' con Valentina Giacinti. Il 2-0 in avvio di ripresa porta la firma di Aurora Galli. Inutile il forcing finale della Cina. La nazionale di Milena Bertolini tornerà in campo sabato a Valenciennes contro Olanda o Giappone.