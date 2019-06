La Commissione europea blocca l'accesso della Svizzera nel mercato Ue

Rischia di non essere rinnovato l'accordo di equivalenza concesso alle borse elvetiche per accedere liberamente al mercato dell’Unione europea. La Commissione europea, confida un diplomatico UE a Reuters, e Berna non sono riusciti a raggiungere un compromesso e i tempi stringono.

L’ultima direttiva europea di gennaio 2018, infatti, prevede per gli intermediari finanziari e per gli investitori europei l’obbligo di negoziare i valori mobiliari nelle sedi europee di negoziazione o in un Paese terzo giudicato equivalente. Ma l'accordo, che scade a fine giugno, sembra non trovare una soluzione.

La tutela degli stipendi svizzeri, gli aiuti di stato e i diritti di cittadini sono gli argomenti che tengono in alto mare gli accordi bilaterali Svizzera e UE.

L'ultima occasione sarà il prossimo incontro di martedì 25 giugno: se una decisione non verrà presa le borse svizzere perderanno gli investitori europei a luglio.