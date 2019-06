"Yesterday", il film di Danny Boyle: se i Beatles non fossero esistiti....

Immagina un mondo in cui i Beatles non sono mai esistiti: possibile?

Questo è ciò che il regista britannico Danny Boyle chiede al pubblico del suo nuovo film "Yesterday".

La commedia. diretta proprio da Boyle, vincitore di Oscar nel 2008 per il film "The Millionaire", racconta la storia del musicista inglese Jack Malik, che si sveglia dal coma dopo un incidente stradale e si ritrova improvvisamente in un mondo dove solo lui ricorda la musica dei Beatles e le canzoni di John, Paul, George e Ringo...

"I Beatles accetterebbero di essere cancellati dalla faccia della Terra?"

"Beh, è ​interessante vedere come i Beatles controllino ancora il modo in cui la loro musica è usata", spiega il regista Danny Boyle, "e in un periodo in cui ci sono cose tante biopic, biografie e storie di vita di musicisti, sarebbe ancora più interessante capire come tutti e quattro i Beatles reagirebbero alla richiesta di usare la loro musica in un film in cui risultano cancellati dalla faccia della Terra...credo che accetterebbero, sarebbe tipico del loro senso dell'umorismo".

Le canzoni dei Beatles presenti nel film sono state interpretate dagli stessi attori, ma pare che Paul McCartney e Ringo Starr abbiano mostrato il loro apprezzamento per l'idea dei Beatles "fantasma" nel film di Danny Boyle.

Il regista Danny Boyle.

Il divo della porta accanto

Accanto a Himesh Patel, attore molto conosciuto oltre Manica, e Lily James (protagonista anche di "Downtown Abbey"), i due interpreti principali, compare anche una star della musica pop: Ed Sheeran.

Himesh Patel durante l'intervista.

"10 su 10 alle abilità recitative di Ed Sheeran!", esclama l'attore Himesh Patel. "È stato un attore molto rilassato, è stato bello lavorare con lui, è venuto alle prove, ci ha conosciuto, ha conosciuto Danny, quando è arrivato a fare il lavoro era bello rilassato, e questo è il sogno di tutti gli attori: essere rilassati".

I Beatles...tirano sempre

Il film, con la sceneggiatura di Richard Curtis (autore, ad esempio, di "Love Actually"), sarà in anteprima mondiale dal 26 giugno, in tutta Europa dal 28 giugno.

"Yesterday" sarà sicuramente un successo.

I Beatles...tirano sempre.