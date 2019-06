Trump a Varsavia: contate sul nostro aiuto in chiave anti russa

Gli Stati Uniti sono pronti a inviare 2000 soldati in Polonia assecondando le richieste di Varsavia che li vede come un deterrente a eventuali potenziali aggressioni da parte della Russia.

L'annuncio è stato fatto da Donald Trump in occasione della seconda visita alla Casa Bianca del presidente polacco, Andrzej Duda, che ha peraltro ha ordinato una trentina di caccia F-35.

I due presidenti hanno firmato una dichiarazione in questo senso. L'annuncio è arrivato al termine del bilaterale.

"Come nella dichiarazione congiunta, gli Stati Uniti e la Polonia continuano a rafforzare la loro cooperazione in materia di sicurezza: la Polonia fornirà basi e infrastrutture per sostenere la presenza militare di circa 1.000 uomini.Il governo polacco costruirà e pagherà per questo progetto senza alcun costo per gli Stati Uniti Stati".

I nuovi contingenti militari si aggiungerebbero alle forze di rotazione americane, circa 5.000 militari che si alternano nel quadro delle operazioni Nato; in particolare in Polonia gli Usa hanno stanziato un contingente in base a un accordo Nato del 2016 con la Nato in risposta all'annessione della Crimea da parte della Russia, nel 2014.

I 2000 uomini potrebbero essere spostati dal contigente americano in Germania che conta 50 mila soldati.