Videogiochi, rivoluzione streaming all'Expo di Los Angeles. Ecco tutte le novità dell'E3

La trilogia di John Wick diventa un videogame per Xbox. Ed era una delle novità più attese all'E3, l'Expo dell'intrattenimento digitale che si apre domani a Los Angeles. All'evento stampa, che ha dato le prime anticipazioni, è comparso a sorpresa il protagonista Keanu Reeves.

Alla presentazione di John Wick per Xbox è arrivato a sorpresa Keanu Reeves

Microsoft ha svelato la sua nuova console, Xbox Project Scarlett, che arriverà nei negozi a fine 2020. Quattro volte più potente dell'ultima generazione, sarà in grado di raggiungere la risoluzione 8k. Ma la vera rivoluzione, che potrebbe mandare in pensione l'epoca delle console, è quella dei videogiochi in streaming, lanciata da Google con la piattafoma Stadia, che debutta a novembrein 14 Paesi, tra cui l'Italia (l'abbonamento mensile ha un costo di 9,99 euro).

La presentazione di Stadia, piattaforma streaming di Google per i videogiochi

"L'offerta in streaming sarà una delle principali novità quest'anno, grazie alle nuove tecnologie internet che promettono di essere più veloci che mai - dice Ian Sherr, redattore di Cnet - con il 5G in arrivo e il wireless di nuova generazione. Internet non è mai stato così veloce e così disponibile".

E proprio la nuova tecnologia Orion, annunciata da Bethesda, permetterà agli sviluppatori di ottimizzare i loro giochi per lo streaming, limitando del 40% la larghezza di banda richiesta.

Bathesda presenta la sua nuova tecnologia Orion

Grande assente di quest'anno Playstation, mentre per Nintendo non sono in arrivo novità hardware. Il colosso giapponese è impegnato nel campionato mondiale di videogames, che per tutto l'anno vede sfidarsi gli appassionati dei suoi titoli più amati.