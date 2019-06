Belgio, fiocco rosa allo zoo: è un'elefantina di una specie minacciata

Il lieto annuncio arriva dallo zoo di Pairi Daiza, in Belgio: è qui che ha appena visto la luce questa piccola elefantina asiatica, ripresa in video a pochi istanti dalla nascita, mentre la madre se ne prende amorevolmente cura.

Una buona notizia per una specie classificata come in via di estinzione: si tratta del quarto elefante nato dello zoo di Pairi Daiza ,che fa parte del Programma europeo delle specie in via di estinzione (EEP) e punta a contribuire alla ripopolazione delle foreste del sud-est asiatico.

Il custode dello zoo Rob Conachie ha detto che la nascita è stata veloce e che durante il travaglio, la madre, 16 anni, Farina, è stata circondata da tutti gli altri elefanti della mandria. Il padre è un elefante di 18 anni, Po Chin, che ha già avuto altri due piccoli nello zoo.