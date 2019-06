Come gestire i disastri naturali tramite una app

Catastrofi naturali: cosa fare e come agire in caso di inondazioni, incendi o eventi naturali estremi? Ora ti può aiutare "I-React", un’app da consultare sul proprio smartphone. L’obiettivo di I-React, finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall’Istituto Superiore Mario Boella (ISMB) di Torino, è fornire strumenti pratici ai cittadini, come ci spiega anche Fabrizio Dominici, Coordinatore del progetto e ingegnere presso la Links Foundation.

"I React è un progetto che mira a migliorare la resilienza del territorio in situazioni di emergenza utilizzando le cosiddette cybertechnologies. E' un progetto che fa dell'elaborazione dei dati il suo punto principale per aiutare a generare servizi supplementari utili per coloro che devono gestire le emergenze e ai cittadini stessi.

Al centro di controllo che deve gestire le emergenze, vengono inviate tutte le informazioni, che vengono visualizzate su delle mappe, e vengono anche forniti dei supporti decisionali. Questi supporti decisionali sono indicazioni e suggerimenti al gestore delle emergenze, che vengono generati dalle segnalazioni in provenienza dagli smartphone dei cittadini e dall'analisi dei social media. Ci possono così fornire un quadro con immagini geolocalizzate delle situazioni di emergenza.

"I-React" non mira a sostituire le soluzioni che sono tuttora in utilizzo da parte delle Protezioni Civili, ma mira ad integrarsi e fornire un servizio supplementare e complementare a quanto esiste oggi."