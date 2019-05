Oporto: quel software che "globalizza" il mercato delle aziende

OPORTO (PORTOGALLO) - In questo episodio, "Business Planet" studia da vicino il caso di una rete di aziende europee sta aiutando le piccole e medie imprese a innovare e ad avere successo anche all'estero.

L'espansione fuori dai propri confini nazionali, infatti, può presentare molte complicate sfide per le piccole e medie imprese. Sfide linguistiche, legali, tecniche e culturali, solo per citarne alcune.

Considerando tali ostacoli - ci spiega il giornalista di Euronews, Paul Hackett - non dovrebbe sorprendere il fatto che relativamente poche piccole imprese in Europa tentano di esportare i loro prodotti o servizi oltre l'UE, nonostante gli studi dimostrino che le PMI internazionali creano più posti di lavoro e sono più innovative rispetto a quelle che vendono solo nel loro paese.

Ambizioni globali

La società portoghese Last2Ticket sta tentando di cambiare il settore della gestione degli eventi. Fondata nel 2011, la società con sede a Oporto possiede un esclusivo software che consente di offrire strumenti e-ticketing specializzati e strumenti di gestione per le aziende che organizzano grandi eventi, come festival, mostre o concerti.

"Il modo in cui forniamo questo software agli organizzatori di eventi consente loro di utilizzare il software come uno sportello unico, in modo che possano configurarlo come vogliono. Questa capacità del software ci consente di arrivare anche all'estero. Al momento ci stiamo espandendo e stiamo cercando nuovi mercati ", spiega Emília Catarina Simões, fondatrice e CEO di Last2Ticket.

Tecnologia al servizio del...taxi sul fiume

Offrendo un servizio in abbonamento, una delle chiavi del successo di Last2Ticket è stata la sua capacità di personalizzare le soluzioni per i clienti, fornendo dati in tempo reale sulla loro attività.

Il servizio-taxi del fiume Douro a Oporto (Douro River Taxi) utilizza il software e i servizi di Last2Ticket.

Il team di Business Planet è andato sulla banchina per dare un'occhiata e fare una gita in barca.

Paul Hackett e Emília Catarina Simões salgono sul taxi sul fiume Douro.

- Paul Hackett, Business Planet:

"Emilia, mi dica... Quale servizio avete fornito?"

Emilia Catarina Simões, Last2Ticket:

"Loro (Douro River Taxi) sono venuti da noi in cerca di una soluzione portatile in tempo reale, con dati altrettanto in tempo reale, ma al momento non c'era nulla disponibile sul mercato, quindi noi abbiamo fornito loro questo".

Una delle 1000 aziende europee in rapida crescita

Selezionata di recente dal Financial Times come una delle 1000 aziende in più rapida crescita in Europa, l'obiettivo di Last2Ticket era sempre stato quello di diventare internazionale. Ma mentre la società era già presente in Europa e in Asia, quando ha deciso di entrare nel mercato americano ha avuto bisogno di aiuto.

I vantaggi di una rete internazionale

Cristina è una dei rappresentanti del network.

Business Planet l'ha incontrata presso uno dei più grandi produttori ed esportatori di Porto, Taylor's, che utilizza il software di Last2Ticket per organizzare i tour delle sue famose cantine.

Un brindisi al sapore di Porto!

"Loro (Last2Ticket) avevano bisogno di aiuto per capire se il prodotto era pronto per il mercato statunitense, quindi li abbiamo guidati all'applicazione del programma ReadyToGo, dove hanno ricevuto il coaching e un pass gratuito per la partecipazione a una conferenza IT negli Stati Uniti", afferma Cristina Maria Barbosa, la rappresentante di Enterprise Europe Network.

Oltre ad aiutare Last2Ticket a innovare e migliorare la propria strategia internazionale, la rete ha anche fornito consulenza aziendale su come proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale.

Intervista con l'esperta

Enterprise Europe Network è la più grande rete di supporto al mondo per le piccole e medie imprese. Cerca di aiutare le aziende a innovare e crescere su scala internazionale.

E' proprio Cristina Maria Barbosa l'esperta che abbiamo intervistato per saperne di più.

L'esperta di Business Planet è Cristina Maria Barbosa.

- Quali servizi offrite?

"Enterprise Europe Network offre servizi locali per aiutare le aziende a trasferirsi all'estero, per internazionalizzare le loro attività e innovare, quindi puntiamo il nostro servizio di consulenza sul supporto dell'innovazione e sul supporto dell'internazionalizzazione".

- Come aiutate le aziende a diventare globali?

"Identifichiamo attività speciali promosse da Enterprise Europe Network. Come le missioni aziendali, gli eventi, gli eventi di intermediazione, identifichiamo anche nel database di partnership quali tipi di opportunità potrebbero aiutare le aziende a promuovere meglio i loro servizi oppure a trovare partner che possano aiutarli a farlo".

- Se sono un imprenditore e sono interessato alla rete Enterprise Europe, cosa devo fare?

"Siamo oltre 3000 esperti di consulenza in tutto il mondo... Prendi il telefono e chiamaci!

I nostri contatti sono aperti e gratuiti direttamente sul nostro sito web, anche sui social media. Tutti i tipi di attività potrebbero beneficiare del nostro servizio. Nessuna azienda è esclusa!

Un giovane imprenditore oppure una grande azienda, non fa differenza per noi. Se avete bisogno di noi per aiutarti a capire meglio e a preparare meglio il percorso per andare all'estero, potete tranquillamente contattarci".

Obiettivi e servizi

Enterprise Europe Network aiuta le piccole e medie imprese ambiziose come Last2Ticket a innovare e crescere nell'UE e oltre.

Grazie all'aiuto di Enterprise Europe Network, la società portoghese ha migliorato la propria innovazione, migliorato la propria strategia di internazionalizzazione e ottenuto consigli utili su come proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale.

Offrendo una vasta gamma di servizi, la rete cerca di aiutare le imprese a trovare i partner internazionali giusti per espandersi all'estero, ricevere i consigli di cui si ha bisogno per crescere a livello internazionale e portare le loro idee innovative al successo commerciale sui mercati internazionali.

