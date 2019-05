"Astana Economic Forum", l'ispiratore della crescita sostenibile

NUR-SULTAN (KAZAKISTAN) - Metà del pianeta vive già nelle città e nel 2050, a farlo, sarà il 70% della popolazione mondiale.

Come garantire lo sviluppo sostenibile delle nostre aree urbane?

L'inviata di Euronews, Charlotte Kan, si trova in Kazakistan, per un importante Forum internazionale.

"Siamo a Nur-Sultan, la capitale del Kazakistan, per la dodicesima edizione dell'Astana Economic Forum.

La storia di questa città futuristica è una illustrazione a cielo aperto del tema principale del Forum di quest'anno: crescita stimolante, persone, città, economie".

Astana è diventata Nur-Sultan

Situata nel mezzo delle steppe dell'Asia centrale, Nur-Sultan - dal marzo 2019 è il nuovo nome di Astana, in onore del Presidente Nursultan Nazarbaïev, che si è appena dimesso, dopo quasi 30 anni alla guida del paese - è la capitale del Kazakistan dal 1997. La sua popolazione è raddoppiata dal 2002 ad oggi, fino ad oltre 1 milione di abitanti.

"Una giovane capitale in rapida crescita"

"È una delle capitali del mondo in più rapida crescita", spiega Bakhyt Sultanov, sindaco di Nur-Sultan.

"È anche una delle capitali più giovani del mondo e questo attuale livello di urbanizzazione e le tendenze che influenzano lo sviluppo della nostra città creano molte possibilità, ma anche numerose sfide".

Crescita urbana sostenibile

Garantire la crescita urbana sostenibile qui in Kazakistan e in tutto il resto del pianeta è in cima all'agenda del Forum di quest'anno.

"Vogliamo una crescita che ispiri le persone e le induca a pensare al mondo in un modo diverso rispetto a ciò che è ora". Victor do Prado WTO-Organizzazione Mondiale del Commercio

"La crescita stimolante e ispiratrice: è questo ciò che vogliamo", spiega Victor do Prado, Direttore del Divisione Trade Negotiations Committee di WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio).

"Vogliamo una crescita che ispiri le persone e le induca a pensare al mondo in un modo diverso rispetto a ciò che è ora".

Victor do Prado.

"Serve la versione personalizzata della smart city"

"Quando arriva il momento di attuare le politiche delle smart city, si guarda alle città che hanno già fatto tanto e a quelle che stanno imparando come farlo...

Guardi Singapore, guardi Dubai, guardi Barcellona...

Ma poi bisogna fare la propria versione personalizzata", commenta Xavier Sala-i-Martin, professore di Economia della Columbia University.

"L'economia globale e le sue incertezze"

Dal suo lancio, oltre un decennio fa, grazie a Nursultan Nazarbaïev, il primo Presidente del Kazakistan, il Forum economico di Astana è diventato una piattaforma importante per discutere le tendenze in una regione altamente strategica. Nel corso degli anni, vi hanno partecipato oltre 50.000 delegati di 150 paesi, inclusi 20 vincitori di premio Nobel.

"Questo è un Forum mondiale molto importante sulle questioni globali: l'economia globale e le incertezze che affrontiamo oggi", conferma José Antonio Ocampo Gaviria, Presidente della commissione per lo sviluppo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

"La giusta direzione per il Kazakistan"

"Ci sono molti oratori di tutto rispetto che vengono e condividono suggerimenti, che dobbiamo prendere in considerazione per trovare la giusta direzione per il Kazakistan", afferma Aigul Solovyeva, presidente dell'Associazione delle organizzazioni ambientali del Kazakistan.

"Vogliamo innalzare gli standard di vita in tutta la regione"

"Abbiamo concentrato gli sforzi in modo da innalzare gli standard di vita delle persone e ottenere una crescita più elevata, più sostenibile e più inclusiva in tutta la regione". Christina Lagarde Fondo Monetario Internazionale

Quest'anno è stata organizzata una tavola rotonda, per i ministri delle Finanze e i presidenti delle banche centrali della regione russo-asiatica, sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

"Abbiamo concentrato gli sforzi in modo da innalzare gli standard di vita delle persone e ottenere una crescita più elevata, più sostenibile e più inclusiva in tutta la regione", dichiara Christine Lagarde, Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale.

"Questo è tutto dall'Astana Economic Forum, grazie per averci seguito...ci vediamo presto".

