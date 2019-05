Euronews Sera | TG europeo, edizione di lunedì 20 maggio 2019

In quest'edizione del nostro telegiornale vi parliamo della crisi di governo in Austria, a pochi giorni dalle elezioni europee. Dopo le dimissioni del vicecancelliere Strache, oggi arriva la notizia: si dimettono tutti i ministri del partito nazionalista Fpö. Ci trasferiremo poi a Genova, dove ha attraccato, tra le proteste dei lavoratori portuali, il cargo saudita Bahri Yanbu, sospettato di trasportare armi destinate alla guerra in Yemen. Altra batosta per Huawei, con Google che ha sospeso la licenza Android della casa cinese, che non potrà più accedere ad applicazioni e servizi proprietari del colosso di Menlo Park. Nello sport, ottavo sigillo continentale per il CSKA Mosca, che ha battuto nella finalissima di Eurolega l'Anadolu Efes. Primo trionfo europeo per l'italiano Daniel Hackett.

Questo e molto altro ancora nel nostro telegiornale.