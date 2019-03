Tragedia in India: crolla un ponte pedonale, 5 morti e 36 feriti

MUMBAI (INDIA) - Tragedia in India. Un ponte pedonale che collega una stazione ferroviaria con una strada è crollato a Mumbai giovedì sera, uccidendo almeno cinque persone e ferendone 36, alcuni ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

Tra i feriti anche alcuni automobilisti che stavano transitando sotto il ponte proprio nel momento del crollo, riferisce l'agenzia di stampa Press India.

Mumbai: tra soccorsi e disperazione. REUTERS/Stringer

Secondo le autorità, l'ultima verifica della sicurezza del ponte è stata effettuata l'anno scorso: erano stati rilevati alcuni danni minori non ancora riparati. Lo ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione del governo di Maharashtra, Vinod Tawde.

Migliaia di pendolari utilizzano ogni giorno questo ponte, fin dall'inaugurazione, 39 anni fa, per raggiungere la vivace stazione ferroviaria di Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus di Mumbai.

Il leader dello stato del Maharashtra, Devendra Fadanavis, ha ordinato un'inchiesta sul crollo della struttura.

Un tragico precedente: nel 2017 un fuggi fuggi su un ponte pedonale che collega due stazioni ferroviarie a Mumbai, la capitale finanziaria indiana, uccise 22 persone e ferendone 32.