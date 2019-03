Il windsurfer australiano Jaeger Stone vince il Red Bull Storm Chase 2019, svoltosi a Magheraroarty Beach (Irlanda), precedendo lo spagnolo Philip Köster.

Nota come la gara di windsurf più dura al mondo, le altezze delle onde hanno raggiunto gli 8 metri, con temperature intorno ai 5° C e velocità del vento a 120 km / h, il tutto a rendere ancor più ardue le condizioni per gli 8 partecipanti.

Terza posizione per il tedesco Leon Jamaer, a seguire il britannico Robby Swift.