La Turchia in recessione economica

La Turchia è entrata in recessione per la prima volta dal 2009, Secondo i dati publicati dall'Istituto nazionale di statistica, nel quarto trimestre 2018 il Pil è calato del 3 per cento, su base annuale, e del 2,4 per cento in rapporto al trimestre precedente.

Si tratta del secondo trimestre consecutivo col segno meno, una circostanza che a tre settimane dalle elezioni amministrative, pesa sul presidente Erdogan, alle prese anche con la Lira turca che ha perso il 30 per cento del suo valore nel 2018, e con una inflazione al 19,67 per cento.

Oltre ai fattori macroeconomici, hanno finora contribuito al rallentamento dell'economia anche le forti tensioni diplomatiche tra Ankara e Washington, e la marcata diffidenza dei mercati per le ricette di politica economica varate del governo turco.