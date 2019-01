Museo ebraico di Bruxelles, un'inizio di presidenza difficile, tanti auguti Tin Tin

Per commemorare le quattro vittime di quell'attentato è stata apposta una placca d'oro che riporta: "quattro vittime furono uccise da un vigliacco terrorista il 24 maggio 2014 alle 15:39".

L'attentatore spara i colpi all'ingresso del museo ebraico di Bruxelles il 24 maggio 2014.

Proprio in questi giorni si apre nella capitale belga il processo al principale sospettato, Mehdi Nemmouche: è un momento emozionante per chi lavora qui, spiega la portavoce del museo, Chouna Lomponda.

"È una giornata piena di emozioni ma è anche il giorno in cui possiamo dire che ci stiamo avvicinando alla verità, alla giustizia, in cui verranno determinate le responsabilità per questo crimine".

L'attacco ha messo in evidenza un crescente antisemitismo nel paese, nonché i problemi di integrazione tra le diverse comunità. Il museo ha cercato di voltare la pagina, puntando sulla cultura e sul dialogo per affrontare le differenze.

"Dopo l'attacco, abbiamo avuto un periodo di lutto, il museo è stato chiuso e quando abbiamo riaperto, le prime persone a visitare erano dei curiosi, poi le persone venivano per solidarietà. Ora mettiamo l'enfasi sull'apertura. Volevamo che questo museo fosse un luogo in cui le comunità possono riunirsi".

L'ultima mostra ospitata dal museo espone le immagini fotografo ebreo americano, Leonard Freed, dal titolo "Fotografare il mondo in disordine". Un titolo più attuale che mai.

90 anni e non sentirli

Buon compleanno Tin Tin, il personaggio della serie a fumetti belga ideata e disegnata da Hergé compie 90 anni. La prima storia, una propaganda anticomunista per bambini, venne pubblicata il 10 gennaio 1929 ed era ambientata nella Russia sovietica. Le avventure del famoso reporter belga sono state tradotte in più di 100 lingue e dialetti.

Leader rumeno trascina la Commissione europea in tribunale

Si apre in maniera turbolenta la presidenza rumena al Consiglio europeo. Il leader dei socialdemocratici al governo, Liviu Dragnea, ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia europea contro la Commissione europea. L'esecutivo UE aveva aprto un'inchiesta sull'ultilizzo dei fondi europei che ha portato alla condanna del politico rumeno a tre anni e mezzo di carcere per corruzione. Dragnea non potrà correre alla carica di primo ministro per via della condanna.

Camionisti contro riforma del lavoro nel trasporto merci

I camionisti di alcuni paesi dell'Est Europa sono scesi in strada a Bruxelles giovedì per protestare contro il progetto europeo di riforma delle condizioni di lavoro nel trasporto merci. Contestata la previsione dell'obbligo per i camionisti a fare pause mensili nei loro paesi di origine e ricevere un salario in linea con i paesi UE in cui operano le società di trasporto.