Bruxelles, terrorismo al Museo ebraico: inizia il processo

Al via il processo in Corte d'assise a Mehdi Nemmouche, che rischia l'ergastolo per l'attacco terroristico al Museo ebraico di Bruxelles il 24 maggio 2014. Sul banco degli imputati anche il suo presunto complice, Nacer Bendrer. Entrambi si dichiarano innocenti.

Nemmouche, 33enne francese di origine algerina, è stato più volte in carcere per episodi di microcriminalità, prima di diventare un combattente jihadista in Siria.

"È calmo, sereno", ha detto il suo avvocato Henry Laquay, che non ha voluto dare ai giornalisti anticipazioni sulla difesa.