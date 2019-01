Trump alla Nazione: "Il muro col Messico ci serve"

Il muro faceva parte degli impegni elettorali di Trump, che ha accusato i democratici di tenere in ostaggio gli americani.

La reazione dei democratici

I democratici avevano chiesto un eguale spazio televisivo per replicare. Il capogruppo dei democratici al Senato Chuck Schumer ha affermato: "Cari americani, ci rivolgiamo a voi per una sola ragione: il Presidente degli Stati Uniti, non essendo riuscito a far pagare al Messico il suo muro di confine, inefficace e inutile, e a convincere il Congresso o il popolo americano a pagare questa fattura, ha messo in scacco il Governo (con lo shutdown, ndr). La democrazia americana non funziona così, non si governa con la rabbia".

Un paese in stallo

Intanto lo stallo nell'erogazione dei finanziamenti governativi paralizza un quarto delle agenzie federali, in una dinamica che è fra le peggiori mai vissute dal Paese. Ed è anche questo il terreno dello scontro politico in atto fra i democratici e l'ormai indebolita presidenza Trump.