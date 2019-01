Trump offre un muro in acciaio per superare lo shutdown

Visto che non lo vogliono di cemento gli daremo l'acciaio.

Il riferimento, ovviamente, è al muro tra Stati Uniti e Messico. Questa la proposta del presidente Donald Trump ai democratici mentre lo shutdown, cio`è il blocco di tutte le attività amministrative dovuta al disaccordo sul bilancio, entra al 16esimo giorno e 800mila dipendenti statali rischiano di restare senza stipendio.

"Sarà realizzato in acciaio, sarà meno invadente ma sarà forte e siamo in grado di utilizzare le nostre grandi aziende per farlo d'acciaio. Siamo sul punto di costruire una barriera d'acciaio e questo ci dà una grande forza al confine"- ha detto Trump.

La rivelazione è arrivata dopo un incontro tra il vicepresidente Mike Pence e i leader democratici al Congresso Nancy Pelosi e Chuck Schumer, a lavoro per cercare di sbloccare i negoziati arenati, appunto, sul muro per bloccare i migranti.