The Brief from Brussels: Brexit, Trump, auguri su Twitter e articolo 7 per la Polonia

The Brief from Brussels:

Brexit, riforma giudiziaria in Polonia, Trump ribatte all'impopolarità emersa dai sondaggi europei. E i leader dell'Unione twittano per augurare un buon anno nuovo 2019.

Le notizie principali della giornata a Bruxelles ci riportano l'attenzione al dossier 'Brexit', alla prospettiva di un sempre piu probabile 'No Deal', preoccupando i mercati.

I preparativi si stanno intensificando sia da parte della Commissione europea che dal Governo di Londra e, solo a partire dal 14 gennaio, si potranno avere nuovi esiti in merito al difficile dialogo che portera' al divorzio tra il blocco Ue e il Regno Unito. La Portavoce della Commissione europea, Mina Andreeva, ha annunciato che non sono previsti nuovi incontri sulla Brexit. Il Regno Unito deve lasciare l'Unione europea il 29 marzo, con o senza accordo.

Nel frattempo, alcuni presenti e futuri leader d'Europa festeggiano il nuovo anno su Twitter, postando auguri e i buoni propositi per il 2019.