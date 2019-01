3 gennaio: Schumacher compie 50 anni

Giovedì 3 gennaio Michael Schumacher compie 50 anni. 5 anni fa la caduta rovinosa sugli sci e le lesioni celebrali che hanno cambiato per sempre la sua vita. In occasione del compleanno - per la prma volta dopo diverso tempo ha parlato la famiglia e la moglie Corinna "Siamo felici di poter festeggiare il 50mo compleanno di Michael domani con voi e vi diciamo grazie, dal profondo dei nostri cuori, per poterlo fare insieme"

I familiari del campione che da tempo vive in un'ala appositamente attrezzata nella sua casa in Svizzera, assisitito da 15 persone ha voluto ringraziare su Facebook i milioni di tifosi del pilota del Cavallino Rampante che è stato il piu vincente di sempre.

"Michael combatte contro la sua cattiva sorte": l'ha detto Jean Todt, presidente della Fia ed ex direttore della Scuderia Ferrari, in un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco Die Welt.

La moglie Corinna anche detto che il pilota è in buone mani e che la famiglia sta facendo tutto il possibile per aiutarlo.