Mercati: Tokyo in forte calo, pesano tensioni USA e timori rallentamento

C'è chi già parla di "Natale nero", ma le fasi di nervosismo nelle Borse mondiali sono come le nuvole: possono essere più o meno repentine, più o meno passeggere, essere indici di tempesta oppure no.

La bassa pressione lasciata dallo 'shut down' statunitense e dai commenti di Donald Trump sulla Fed - non i primi, per la verità - genera inquietudine in Asia, anche se al di là dei fulmini statunitensi c'è il timore persistente di un nuovo rallentamento dell'economia globale. Tokyo paga più degli altri per la forte esposizione sul mercato statunitense, e la forte rivalutazione dello yen, moneta rifugio, non aiuta.