Brexit, sale la media dei salari. Quale l'impatto sui mercati?

I salari britannici continuano a salire da circa un decennio a questa parte. Lo rileva l'istituto nazionale di statistica del Paese. Bonus a parte, che rientrano nell'insieme della paga degli inglesi, è stato registrato in particolare da ottobre 2018 un aumento della media del salario settimanale del 3.3%: si tratta dell'aumento maggiore mai raggiunto sin dal novembre 2008. Qual è l'impatto di questi dati sui mercati nel quadro attuale, in cui a pesare nel Regno Unito è l'incertezza sulla Brexit? Lo abbiamo chiesto a un esperto:

"Penso che lo scenario più semplice da immaginare per i mercati in questo momento sia quello di approvare al più presto l'accordo con la UE, in modo tale da eliminare il velo di incertezza che si è instaurato con la Unione Europea. E' probabile in questo modo che senza inciampi od ostacoli da questo momento in poi, sino a marzo 2019, si arrivi a instaurare un rapporto futuro", ci ha spiegato l'analista di mercato Michael Hewson.

Finora i dati incoraggianti, riportati dall'agenzia governtiva britannica per le statistiche, infatti, hanno ancora un effetto limitato sulla borsa inglese.