Casa Bianca abbandona Trattato su armi missilistiche

Giovedi, un funzionario del Dipartimento per il controllo degli armamenti degli Stati Uniti sarà a Bruxelles presso la sede NATO per spiegare le motivazioni che hanno portato il Presidente DonaldTrump a questa decisione.

La NATO anticipa che la Casa Bianca avverte che Mosca sta testando un nuovo missile da crociera nella parte occidentale del Paese, mossa che rappresenta una minaccia per le capitali europee.

Il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha anticipato cosi le ragioni che hanno spinto gli Stati Uniti a abbandonare l'Accordo: “La spiegazione più plausibile è che quest'operazione della Russia stia violando il Trattato. Ma la Casa Bianca non intende dispiegare nuove armi nucleari in risposta al missile russo", denominato Novator 9М729.

Euronews ha incontrato a Bruxelles Ian Lesser, esperto del German Marshall Fund degli Stati Uniti, secondo cui un ritorno dei missili degli Stati Uniti in Europa è altamente improbabile.

“E' naturale voler posizionare nuove testate nel terriorio dei Paesi NATO. Ma questo deve avvenire previo accordo degli Alleati stessi." - ha osservato Lesser - "Non c'è una prospettiva politica certa. Mi spiego: per decenni, l'Europa non ha dovuto affrontare questioni relative alla strategia e alle armi nucleari in Europa. Ricordiamo che, l'ultima volta in cui se ne è occupata è stato negli anni '80, e si trattava di politiche estremamente controverse. Ai tempi, infatti, l'opinione pubblica aveva reagito in modo particolarmente forte, direi drammatico."