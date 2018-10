La Terra in 3D come non l'avete mai vista

L'agenzia spaziale tedesca DLR ha pubblicato le immagini scattate da due satelliti che permettono di apprezzare i rilievi della Terra come mai prima d'ora.

DLR

Le immagini sono state scattate tra il 2011 e il 2015. L'agenzia tedesca ha spiegato che per calcolare con precisione le altezze è stato necessario effettuare diverse riprese con due satelliti posti a distanza ravvicinata, talvolta di solo 120 metri.

Il satellite TanDEM-X, in orbita dal 21 giugno 2010, e il suo gemello TerraSAR-X, lanciato il 15 giugno 2007, sorvolano la Terra filmando contemporaneamente la stessa area, ma da prospettive leggermente diverse.

DLR

I satelliti hanno coperto tutta la superficie terrestre, per un totale di oltre 148 milioni di chilometri quadrati.

Più di 2.400 scienziati provenienti da 70 paesi stanno lavorando con i dati raccolti da TanDEM-X e TerraSAR-X. I modelli digitali possono essere utilizzati per creare mappe topografiche, ma anche per monitorare l'uso del suolo e la vegetazione, raccogliere informazioni idrologiche come l'umidità del suolo e osservare l'evoluzione delle calotte polari o dei ghiacciai.

DLR

DLR riferisce che i due satelliti continuano a volare in formazione chiusa e acquisire immagini della Terra per rilevare i cambiamenti topografici che si sono verificati a seguito di terremoti o in ghiacciai, permafrost, aree agricole o aree urbane.