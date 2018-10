In Ungheria entra in vigore la legge sui senzatetto

In Ungheria è entrata in vigore la legge che vieta alle persone senza domicilio fisso di dormire negli spazi pubblici.

Una misura fortemente criticata dalla stessa Onu.

A partire dal 15 ottobre, la polizia può far sgomberare i rifugi di fortuna dei senza tetto. Una misura a tutela dell'interesse pubblico di tutti, secondo la maggioranza parlamentare che l'ha varata lo scorso 20 giugno.

Il problema si allarga anche ai compagni a quattro zampe di chi non ha casa, come spiega Vera Kovacs, della from Street to Home Association: "Ancora non sappiamo cosa accadrà con gli animali dei senzatetto, i loro cani per esempio, e non sappiamo cosa ne sarà se non c'è spazio per i senza tetto nei centri d'accoglienza".

Il governo ha annunciato di aumentare le risorse destinati a questa fascia della popolazione.

Ma per Zoltan Aknai, direttore di Shelter Foundation: "Ci sono molte persone con dipendenze, problemi psichiatrici e l'attuale sistema di centri d'accoglienza non può assisterli in modo corre tto".

I centri d'accoglienza gestiti dallo Stato offrono circa 11 mila posti letto, ma si stima che ce ne sia bisogno di circa il doppio.