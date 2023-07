Dopo la recente approvazione degli anticoncezionali da banco negli Stati Uniti, ecco i Paesi europei in cui è possibile ottenere la pillola anticoncezionale senza prescrizione medica

La scorsa settimana le autorità statunitensi hanno approvato la vendita di una pillola anticoncezionale che non necessita di prescrizione medica. Questa recente svolta nel campo degli anticoncezionali da banco dovrebbe ridurre le disuguaglianze nell'accesso alla contraccezione e potrebbe avvantaggiare coloro che hanno difficoltà ad affrontare i costi o la logistica per ottenere una prescrizione da un medico.

"Renderà più facile il compito alle donne che non hanno il tempo o i mezzi finanziari per andare da un medico", ha dichiarato a Euronews Next Marina Davidashvili, responsabile delle politiche e della ricerca del Forum parlamentare europeo per i diritti sessuali e riproduttivi (Epf).

"Naturalmente, è importante che le donne si sottopongano a controlli regolari e che si rechino dal ginecologo per verificare se hanno qualche controindicazione all'assunzione della pillola", ha aggiunto.

Se la pillola contraccettiva è disponibile da banco in molti Paesi, tra cui Messico, Cina e India, la pillola ormonale anticoncezionale è disponibile solo su prescrizione medica nella maggior parte dei Paesi europei i quali, tuttavia, offrono l'accesso gratuito agli anticoncezionali con prescrizione medica e l'accesso alla pillola contraccettiva d'emergenza da banco.

In quali Paesi europei la pillola anticoncezionale ormonale è disponibile al banco?

Secondo l'Atlante della contraccezione del Forum parlamentare europeo, una mappa che classifica 46 Paesi europei in base all'accesso alla contraccezione moderna, la maggior parte dei Paesi dell'Ue non offre la pillola contraccettiva senza prescrizione medica.

"Il motivo è che incoraggia le donne a recarsi regolarmente dal ginecologo o dal medico di base per un controllo generale", ha detto Davidashvili.

"Si teme che se la contraccezione diventasse disponibile senza prescrizione medica, le donne non sarebbero più incoraggiate ad andare dal medico e quindi potrebbero sfuggire altre condizioni gravi che una visita può rivelare", ha detto.

"Per questo motivo, molti partner sostengono la necessità di mantenere la contraccezione sotto prescrizione", ha aggiunto.

In Francia, la pillola anticoncezionale è disponibile per tutte le donne, anche senza il consenso dei genitori a partire dai 15 anni, ma è necessaria la prescrizione medica.

La contraccezione d'emergenza, nota anche come pillola del giorno dopo, è invece disponibile senza prescrizione medica nelle farmacie.

La Francia ha anche introdotto la copertura totale del costo della contraccezione per tutte le donne sotto i 26 anni nel 2022, estendendo l'iniziativa che prima copriva solo le minorenni, con l'obiettivo di rendere la contraccezione più accessibile a chi non può permettersela.

Analogamente, nella vicina Germania, la pillola contraccettiva ormonale, sia essa minipillola o combinata, è disponibile solo dietro prescrizione medica.

Le persone di età inferiore ai 14 anni devono inoltre ottenere il consenso dei genitori per la prescrizione della pillola.

In Portogallo vigono norme simili: la contraccezione orale è accessibile solo dietro prescrizione medica, pur rimanendo uno dei metodi contraccettivi più comunemente prescritti.

In Italia, invece, non è necessaria la prescrizione per ottenere i contraccettivi ormonali, secondo l'Atlante delle politiche sulla contraccezione. Ma le pillole contraccettive d'emergenza non erano disponibili al banco fino al 2015, quando sono state riclassificate e sono diventate disponibili senza prescrizione medica per i maggiori di 18 anni.

Anche l'Italia ha recentemente deciso di rendere la contraccezione gratuita per tutte le donne, indipendentemente dalla loro età, una mossa che è stata ampiamente celebrata, ma che ha subito il contraccolpo dei sostenitori anti-aborto.

Nel 2021, il Regno Unito ha reso disponibili in farmacia due pillole contraccettive a base di soli progestinici, Hana e Lovima, senza prescrizione medica.

Altri Paesi europei in cui la contraccezione ormonale è legalmente accessibile senza prescrizione medica sono Armenia, Azerbaigian, Grecia, Moldavia e Ucraina.

Tuttavia, secondo l'Epf, alcuni di questi Paesi devono ancora affrontare sfide in termini di accesso a una contraccezione moderna, efficace ed economica.

Secondo Davidashvili, il motivo è che questi Paesi non si impegnano per informare ed educare alla contraccezione attraverso siti web chiari e accurati e iniziative di educazione sessuale finanziate con fondi pubblici.

Cosa sapere sulla pillola anticoncezionale

Le ricerche mostrano che i contraccettivi orali sono una delle principali forme di contraccezione utilizzate in Europa.

Alcuni li usano anche per risolvere problemi medici come squilibri ormonali, mestruazioni dolorose, Pcos ed endometriosi.

La pillola anticoncezionale ormonale comporta una serie di effetti collaterali che vanno dagli sbalzi d'umore ai coaguli di sangue.

Secondo gli esperti, gli effetti collaterali più comuni durante l'assunzione della pillola includono sanguinamenti irregolari, nausea, tensione mammaria e, potenzialmente, qualche variazione di peso in entrambe le direzioni.

In alcuni piccoli casi, si possono verificare complicazioni molto più gravi, come i coaguli di sangue, che possono raggiungere i polmoni e causare un'embolia polmonare, o raggiungere il cervello e causare un ictus.

Alcuni studi hanno anche associato la pillola anticoncezionale a un aumento del rischio di alcuni tipi di cancro, in particolare al seno, alla cervice e al fegato.

Tuttavia, alcuni esperti ritengono che i benefici della pillola possano essere superiori ai suoi effetti collaterali, soprattutto nei casi in cui le donne la utilizzino per patologie mediche.

Per quanto riguarda la contraccezione, esistono alternative alla pillola anticoncezionale come i preservativi femminili o maschili - che hanno il vantaggio di prevenire le infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) - e i dispositivi intrauterini non ormonali (Iud).