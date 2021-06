Sopravvivere alla pandemia: gli aiuti Ue disponibili alle pmi

Ottenere il supporto giusto al momento giusto può essere cruciale negli affari, e questo è particolarmente vero in questo momento in cui così tante piccole imprese ancora combattono per sopravvivere alla pandemia. La Commissione europea ha messo in atto una serie di programmi di finanziamento per aiutare le pmi a superare l'attuale crisi economica. Per saperne di più, Business Planet ha parlato con Johanna Marin-Hyppönen, consulente senior dell'Enterprise Europe Network in Finlandia.

I singoli paesi membri dell'Ue hanno istituito i propri programmi per aiutare le aziende a superare la pandemia, ma in termini di sostegno dell'Ue, che cosa è disponibile per le pmi?

"Al momento è disponibile il finanziamento React-Eu, e il fondo per la ripresa dell'Ue offrirà anche possibilità e finanziamenti aggiuntivi per le pmi europee, in particolare per quanto riguarda la doppia transizione (transizione verde e digitale). Parte di questi finanziamenti vengono convogliati alle aziende attraverso diversi programmi dell'Ue, che avranno budget più elevati e saranno destinati al rinnovamento delle Pmi. Nel complesso ci sono diversi strumenti di finanziamento forniti dall'Ue, come sovvenzioni, prestiti e garanzie, e molti diversi programmi Ue - ad esempio Horizon Europe, InvestEU, Innovation Fund, il Green Deal europeo, Life, Europa creativa, Digital Europe, EU4Health , Erasmus+, il programma spaziale dell'UE, il Fondo europeo per la difesa (Edf), il Fondo sociale europeo+ (Fse+), il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) ecc., e molti programmi di finanziamento della Bei e del Fei".

Per che cosa è progettato lo strumento di garanzia dei prestiti Cosme? E come possono sfruttarlo le piccole imprese?

"Attraverso l'Lgf del Cosme, il Fondo Europeo per gli Investimenti offre garanzie e controgaranzie a intermediari finanziari selezionati (es. banche nazionali, istituti garantiti, banche commerciali) per aiutarli a fornire prestiti e garanzie alle pmi che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti a causa di garanzie insufficienti. La garanzia per le pmi è destinata a pmi che corrispondano alla definizione Ue di pmi e che abbiano più di tre anni dalla prima iscrizione nel Registro delle Imprese. Richiedere una garanzia per le pmi è semplice: è la banca della pmi che deposita la domanda. I termini della garanzia sono interessanti. La garanzia per le pmi non richiede garanzie, il prestito bancario può essere fino a 150 mila euro e il tasso di garanzia è dell'80 per cento".

Che tipo di imprese sono qualificate per questo sostegno finanziario dell'Ue? Ci sono criteri specifici?

"Può essere una società nazionale o un nome commerciale registrato. La garanzia per le pmi che utilizza l'Lgf del Cosme fornisce finanziamenti alle imprese che operano in quasi tutti i settori; solo l'agricoltura, la silvicoltura e l'edilizia restano fuori dalla nostra gamma di finanziamenti".

Lei è una rappresentante dell'Enterprise Europe Network: in che modo l'Een supporta le aziende in questo momento?

"L'Enterprise Europe Network aiuta le aziende a innovare e crescere a livello internazionale. Assistiamo le aziende nell'accesso ai finanziamenti (sia comunitari che nazionali) e forniamo consulenza in materia di internazionalizzazione e questioni legali, nonché informazioni specifiche di mercato. Aiutiamo inoltre le aziende a trovare nuovi partner dall'estero e i nostri servizi sono disponibili gratuitamente, anche in formato virtuale. Le aziende possono entrare in contatto con potenziali partner tramite i nostri eventi semplicemente dal proprio studio a casa e usando il loro laptop".

Se sono un piccolo imprenditore e voglio saperne di più sull'Een, come posso contattarvi?

"Contattarci è facile: basta andare sul sito principale dell'Een e trovare il punto di contatto locale del Network selezionando il paese e la città più vicini a dove ha sede la vostra azienda. L'Een ha diverse sedi nazionali e locali, ad esempio l'indirizzo del sito web finlandese dell'Een è www.een.fi".