Europa, dal caro energia alla crisi sociale

Quentin Spitaels ha visto esplodere quest'anno le sue bollette del gas e dell'elettricità. Per la sua casa di quattro stanze vicino alla città di Namur, prima pagava meno di 200 euro. Ora il conto delle utenze ammonta a 659 euro e Quentin, padre di quattro figli, pensa che le misure del governo belga per contenere il caro energia non siano sufficienti.

Povertà energetica

“Non credo che sia statto fatto abbastanza, visto il numero di famiglie che si trovano in questa situazione. Quindi non sappiamo se dobbiamo fare come in Gran Bretagna, dove c'è un movimento che incita le persone a non pagare più le bollette. E in quel momento i politici dovranno reagire in qualche modo”.

Il governo federale belga ha già annunciato un piano per contenere la crisi sociale: una tariffa energetica sociale per i meno abbienti, il taglio dell'IVA sul gas e l'elettricità e un maggiore sostegno per la ristrutturazione degli immobili.

Nella capitale, Bruxelles, il Centro pubblico per la previdenza sociale ha avviato una campagna di informazione nei i mercati locali sulle possibilità a disposizione.Finora le richieste delle famiglie sono raddoppiate e con l'inverno la situazione potrebbe peggiorare drasticamente.

“Ci aspettiamo un'ondata di povertà in arrivo, che investirà la città di Bruxelles e tutta la regione. Perché la regione presenta delle caratteristiche specifiche. Abbiamo molti inquilini affittuari, molte case che non sono sufficientemente isolate o dove il consumo di energia non è controllato”, dice a Euronews Khalid Zian, presidente del centro a Bruxelles.

A suo giudizio le misure attuali in Belgio non bastano e sevirebbero nuovi interventi, anche a livello comunitario.

“Pensiamo che l'energia sia un bene essenziale. Deve quindi rimanere fuori dalle leggi di mercato tradizionali. Abbiamo bisogno di un mercato regolamentato in cui gli stati europei o persino l'Unione Europa possano stabilire dei limiti. Tutti abbiamo bisogno dell'energia”.

Tassare i ricchi per aiutare i poveri

Su Euronews è intervenuto il Segretario generale della Fondazione per gli studi progressisti Europei, Laszlo Andor, che è stato anche Commissario europeo per il Lavoro e gli Affari Sociali. Ecco le sue risposte alle nostre domande.

“Vediamo che praticamente tutti gli Stati membri stanno cercando di mitigare gli effetti della crisi. Alcuni adottano un taglio dell'IVA. Altri stanno fornendo supporto ai cittadini più vulnerabili. Cosa funziona e cosa non funziona? “

"Questa è una grande sfida per le reti di ammortizzatori sociali in quei paesi in cui gli ammortizzatore sociali stessi non sono abbastanza forti e devono essere rafforzati. E questo potrebbe essere il momento di lanciare nuovi tipi di servizi di base. Ora potrebbe essere giunto il momento di sviluppare servizi di base universali, che rendano la situazione gestibile per i gruppi sociali più vulnerabili".

"Questo significa che il riscaldamento dovrebbe essere garantito gratis a tutti?"

“Il riscaldamento è un'area critica in cui è necessario un qualche tipo di intervento. La decisione può variare da Paese a Paese.“

Alcune persone chiedono: se i prezzi stanno aumentando, perché non indicizziamo i salari?

"Questa scelta dovrebbe basarsi sul dialogo sociale e riformare i mercati del lavoro e la definizione dei salari probabilmente richiede tempo, ma è davvero un punto critico. Perché molte persone credono che la cosiddetta spirale di prezzi-salari sia un fattore che sta causando questa inflazione . Questo non è vero. In realtà, i salari non sono cresciuti a sufficienza".

Per quanto tempo i governi europei possono finanziare questi aiuti sociali?

“Il supporto sociale non è necessariamente il problema più grande in questo momento, anche se l'aumento dei tassi di interesse rende più difficile per i governi ottenere prestiti. Potrebbe anche essere il momento giusto per riformare i sistemi fiscali. In Europa, sette o otto paesi hanno ancora un'imposta sul reddito fissa per le persone fisiche. Questo potrebbe essere riconsiderato. Chi ha imposto tasse piatte, potrebbe introdurre ora una tassazione progressiva sul reddito e quindi aiutare a finanziare le necessità e rafforzare gli ammortizzatori sociali. “

“Quindi dovremmo tassare i ricchi per aiutare i poveri. Giusto?"

"L'ha detto lei, ma sono d'accordo... “