"La bellezza del mondo naturale è tutta intorno a noi", dice il giovane vincitore israeliano del concorso e queste foto lo dimostrano chiaramente

Una foto di "struggente bellezza" di un granchio a ferro di cavallo si è aggiudicata il primo premio del prestigioso concorso Wildlife Photographer of the Year.

È stata scattata dal biologo marino francese Laurent Ballesta, che ha vinto il premio per la seconda volta, battendo quasi 50.000 altri lavori provenienti da 95 Paesi.

Wildlife Photographer of the Year è sviluppato e prodotto dal Natural History Museum di Londra: dal 13 ottobre, i visitatori potranno vedere 100 di queste splendide foto di fauna selvatica nella mostra dedicata del museo.

Di seguito, l'immagine vincitrice in tutto il suo splendore e una manciata dei nostri vincitori preferiti tra le 19 categorie del concorso.

Chi è il vincitore del Wildlife Photographer?

Un trio di pesci conferma che questa sorta di sfera dorata è davvero qualcosa di esistente sul nostro pianeta.

Il fotografo subacqueo Laurent Ballesta ha immortalato il granchio a ferro di cavallo a tre spine, accompagnato da trevalli dorati nelle acque protette dell'isola di Pangatalan, nelle Filippine.

The ancient mariner by Laurent Ballesta. Winner of the Portfolio Award category. Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year

La protezione è fondamentale per la sopravvivenza di questa specie unica: il granchio a ferro di cavallo tridattilo esiste da oltre 100 milioni di anni, ma oggi deve affrontare la distruzione dell'habitat e la pesca eccessiva per il cibo e per il suo sangue blu, utilizzato per lo sviluppo di vaccini.

"Vedere un granchio a ferro di cavallo così vivo nel suo habitat naturale, in un modo così ammaliante e bello, è stato sorprendente - dice la presidente della giuria e curatore, Kathy Moran - siamo di fronte a una specie antica, altamente minacciata, ma anche fondamentale per la salute umana, questa foto è luminescente".

Laurent è solo il secondo fotografo nei 59 anni di storia del concorso a ricevere due volte il premio Grand Title, avendo vinto per la prima volta nel 2021 con una foto di cernia mimetica a Fakarava, nella Polinesia francese.

Biologo marino che ha dedicato la sua vita all'esplorazione degli oceani, Laurent incontra più opportunità della maggior parte degli altri: ha guidato una serie di importanti spedizioni che hanno coinvolto misteri scientifici e sfide subacquee.

Chi ha vinto il premio come fotografo naturalista?

La diciassettenne Carmel Bechler, israeliana, si è aggiudicata il premio principale per i giovani di quest'anno, grazie a uno scatto dinamico intitolato "Owls' road house".

Dopo aver scoperto diversi barbagianni in un edificio di cemento abbandonato vicino a una strada trafficata a Hof HaSharon, Carmel e suo padre hanno usato l'auto di famiglia come nascondiglio per realizzare questo scatto vincente.

Owls’ road house by Carmel Bechler. Winner of the 15-17s category. Carmel Bechler/Wildlife Photographer of the Year

Israele ha la popolazione di barbagianni più densa del mondo: un progetto nazionale ha fornito cassette di nidificazione vicino ai campi agricoli, incoraggiando i gufi a nidificare vicino ai terreni agricoli.

Poiché i gufi cacciano i roditori che si nutrono di semi e colture, questa soluzione ha ridotto l'uso di pesticidi nelle fattorie.

"Questa fotografia ha così tanti strati in termini di contenuto e composizione, grida contemporaneamente "distruzione dell'habitat" e "adattamento", ponendo la domanda: 'Se la fauna selvatica può adattarsi al nostro ambiente, perché noi non possiamo rispettare il suo?'", dice Moran.

Carmel, che ha preso in mano per la prima volta una macchina fotografica all'età di 11 anni, dice che spera di mostrare "che la bellezza del mondo naturale è tutta intorno a noi, anche nei luoghi in cui meno ce lo aspettiamo, basta aprire gli occhi e la mente".

Comportamenti animali intriganti catturati in tre immagini

Whales making waves by Bertie Gregory. Winner of the Behaviour: Mammals category. Bertie Gregory/Wildlife Photographer of the Year

Il Museo di Storia Naturale (Nhm) ha premiato anche le foto che rivelano la vita interiore degli animali, in un modo che normalmente non potremmo mai conoscere.

Questa foto scattata da un drone di un branco di orche che si preparano a "lavare con le onde" una foca di Weddell in Antartide è ricca di emozioni.

È valsa al fotografo britannico Bertie Gregory il primo premio nella categoria "comportamento dei mammiferi".

"Abbiamo trascorso ogni minuto di veglia sul tetto della barca a scrutare", ricorda Bertie della sua spedizione di due mesi alla ricerca delle orche, trascorsa combattendo contro venti forti in condizioni di gelo.

Le orche appartengono a un gruppo specializzato nella caccia alle foche che si lancia verso il ghiaccio, creando un'onda che la trascina in acqua.

Con l'aumento delle temperature che scioglie le banchise, le foche passano più tempo sulla terraferma e il comportamento del "lavaggio con le onde" potrebbe scomparire.

Silence for the snake show by Hadrien Lalagüe. Winner of the Behaviour: Birds category. Hadrien Lalagüe/Wildlife Photographer of the Year

Nella categoria "comportamento degli uccelli", il fotografo francese Hadrien Lalagüe si è presentato con una foto da urlo.

In perfetto allineamento, una fila di trombettieri dalle ali grigie osserva un boa che passa nella foresta pluviale che circonda il Guiana Space Center.

Ci sono voluti sei mesi di pazienza per ottenere questa immagine, mantenendo l'attrezzatura contro l'alta umidità, le formiche che sgranocchiano la plastica e i danni causati dai bracconieri.

I trombettieri - chiamati così per il loro forte richiamo - passano la maggior parte del tempo a foraggiare il suolo della foresta, mangiando frutti maturi, insetti e occasionalmente piccoli serpenti.

Con una lunghezza di oltre tre metri, il boa constrictor avrebbe potuto farne un pasto.

Lights fantastic by Sriram Murali, winner of Behaviour: Invertebrates category. Sriram Murali/Wildlife Photographer of the Year

Questa spettacolare immagine della foresta incandescente nella Riserva delle Tigri di Anamalai, in India, ci porta nel mondo di un invertebrato molto speciale: la lucciola.

Sriram Murali ha combinato cinquanta esposizioni di 19 secondi per mostrare i lampi delle lucciole prodotti nell'arco di 16 minuti nelle foreste vicino alla sua città natale, nel Tamil Nadu.

Le lucciole, che in realtà sono coleotteri, sono famose per attirare le compagne usando la bioluminescenza: l'esibizione inizia al crepuscolo, con pochi esemplari, prima che la frequenza aumenti ed essi pulsino all'unisono come un'onda attraverso la foresta.

Il buio è un ingrediente necessario per il successo di questo processo, ma l'inquinamento luminoso colpisce molte creature notturne e le lucciole sono particolarmente sensibili.

Altri straordinari ritratti dal mondo naturale

Last breath of autumn by Agorastos Papatsanis. Winner of the Plants and Fungi category. Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year

Questa magica immagine di un fungo che rilascia le sue spore nella foresta poteva essere ottenuta solo con alcune tecniche insolite.

Da tempo affascinato dai funghi, il fotografo greco Agorastos Papatsanis ha usato un ombrello fotografico d'argento per evitare che la sua macchina fotografica si bagnasse e ha coperto il flash con un sacchetto di plastica.

I funghi parasole rilasciano spore dalle lamelle sotto il cappello: miliardi di minuscole spore viaggiano - di solito non viste - nelle correnti d'aria: alcune atterrano dove c'è umidità e cibo, permettendo loro di crescere in rete sotto il suolo della foresta.

Face of the forest by Vishnu Gopal. Winner of the Animal Portraits category. Vishnu Gopal/Wildlife Photographer of the Year

Un solo occhio emerge dall'oscurità della foresta, incastonato in un volto cauto con grandi orecchie e una lunga proboscide che si allontana dalla telecamera.

È un tapiro di pianura, ritratto magistralmente dal fotografo indiano Vishnu Gopal mentre esce dalla paludosa foresta pluviale brasiliana a Tapiraí, San Paolo.

I tapiri di pianura si affidano alla foresta per la loro dieta a base di frutta e altra vegetazione e a loro volta i tapiri fungono da dispersori di semi.

Questa importante relazione è minacciata dalla perdita di habitat, dalla caccia illegale e dalle collisioni stradali.

Last gasp by Lennart Verheuvel. Winner of the Oceans: The Bigger Picture category. Lennart Verheuvel/Wildlife Photographer of the Year

Il fotografo olandese Lennart Verheuvel mostra gli ultimi momenti di un'orca spiaggiata.

Distesa su un fianco nel mare, a quest'orca restava poco tempo da vivere: inizialmente salvata, si è presto arenata di nuovo sulla spiaggia ed è morta.

Uno studio successivo ha rivelato che non solo era gravemente malnutrita, ma anche estremamente malata.

Le ricerche dimostrano che le orche nelle acque europee hanno le più alte concentrazioni al mondo di policlorobifenili: queste sostanze chimiche vietate possono persistere per molti anni nelle reti alimentari marine, indebolendo il sistema immunitario e riducendo il successo riproduttivo di balene, focene e delfini.

Come altre foto vincitrici - dal fiume Ciliwung inquinato di Giacarta al percorso spianato di una nuova ferrovia turistica attraverso la foresta di Quintana Roo, in Messico - lo scatto di Verheuvel mostra l'impatto mortale dell'uomo su altri animali ed ecosistemi.

"Oltre a suscitare assoluto stupore e meraviglia, le immagini vincitrici di quest'anno presentano prove schiaccianti del nostro impatto sulla natura, sia positivo che negativo", commenta Doug Gurr, direttore del museo di Storia naturale.

La mostra di punta Wildlife Photographer of the Year con le immagini premiate sarà inaugurata venerdì al Natural History Museum di Londra e durerà sino al 30 giugno 2024.

Se vi sentite ispirati a partecipare, il 60° concorso Wildlife Photographer of the Year è aperto alle iscrizioni dal 16 ottobre al 7 dicembre di quest'anno.