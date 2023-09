Dalle città antiche a siti per la produzione di birra. Ecco gli ultimi siti dell'Unesco in Europa

L'Unesco ha annunciato i nuovi siti da aggiungere alla sua lista dei Patrimoni mondiali.

Istituita dalle Nazioni Unite, nella lista si trovano monumenti di particolare importanza per l'umanità. Che si tratti di patrimonio culturale, artistico o di un paesaggio naturale, questi siti del Patrimonio mondiale sono protetti per garantire che possano essere conservati per le generazioni future.

Questo mese, il Comitato si riunisce a Riyadh, in Arabia Saudita, per stilare una nuova serie di siti. Il comitato ha iniziato con le candidature non contemplate nel 2022 prima di passare a quelle del 2023.

Prima che il comitato si riunisse, c'erano 1.157 siti del Patrimonio mondiale. Ora la lista La è già aumentata e dal 16 settembre sono stati annunciati nuovi siti.

Ecco alcuni tra i più importanti annunciati finora in Europa.

The Middle Phrygian stepped Glacis in front of the East Citadel Gate, 8th century B.C. Penn Museum Gordion Project Archives/Penn Museum Gordion Project Archives

Gordion, Turchia

Situato a circa 70 km a sud-ovest di Ankara, questo sito archeologico è ciò che resta di Gordion, la capitale della Frigia. L'antica civiltà, contemporanea agli antichi greci, con i miti dei loro re Gordias e Mida, viene raffigurata anche nell'Iliade di Omero.

Patrimonio ebraico-medievale di Erfurt, Germania

Situata nel bel mezzo della Germania, la città di Erfurt ospita una serie strepitosa di siti culturali ebraici conservati nel Medioevo. Risalenti all'XI-XIV secolo, la Vecchia Sinagoga, il Mikveh e la Casa di Pietra, offrono un quadro affascinante della vita ebraica in Germania.

Aerial view of Kaukas Area Martynas Plepys / Kaunas City Municipality Administration

Kaunas e l'architettura dell'ottimismo, Lituania

Tra la prima e la seconda guerra mondiale, la città di provincia lettone di Kaunas fu interamente rigenerata dalla filosofia architettonica del Movimento Moderno. Ancora oggi, le strade urbane di Kaunas ricordano quell'epoca affascinante.

Centro storico di Kuldīga, Lettonia

Altro esempio di città percorribile a piedi le cui strade sono ricche di patrimonio culturale. Kuldīga era un piccolo borgo medievale nel XVI secolo, nel tempo si è ampliata diventando un'importante città artigianale e commerciale nel corso di 200 anni. Le modifiche all'architettura rimangono ancora oggi ben visibili.

Menorcan barraques Juan Antonio Belmonte/Juan Antonio Belmonte

Siti preistorici di Minorca, Spagna

A partire dal 1.600 a.C., alcune comunità hanno vissuto sull'isola spagnola di Minorca. Le strutture, gli utensili e i luoghi di sepoltura hanno permesso di studiare e conoscere come le persone vivevano a Minorca, i loro rituali e le loro abitudini nei millenni precedenti l'arrivo del cristianesimo sulle coste europee.

Fortezze ad anello di epoca vichinga, Danimarca

In cinque diversi siti, in Danimarca, si trovano anelli monumentali che segnalano i luoghi in cui sorgevano le fortezze vichinghe. Costruite tra il 970 e il 980 d.C., Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken, Trelleborg e Borgring erano tutte località chiave della dinastia Jelling dell'Impero vichingo.

Historic hop drying kiln in the village of Trnovany from 1908 Václav Mach

Žatec e il paesaggio del luppolo Saaz, Repubblica Ceca

A Žatec, il divertimento è assicurato, se siete appassionati di birra. I fertili campi di luppolo vicino al fiume Ohře forniscono alla zona tutto quello che occorre per la sua eccellente industria della birra.