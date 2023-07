Il caldo nella storia: le foto d'epoca delle "vecchie" estati torride

Queste vecchie fotografie mostrano come i nostri "antenati" trovassero, comunque, il modo di rinfrescarsi e idratarsi durante gli eventi meteorologici estremi del passato. Possiamo prendere esempio da loro?

Poiché l'Europa sta vivendo un'altra estate molto calda, è un buon momento per guardare indietro a come le persone, in passato, hanno affrontato questi eventi climatici estremi (e ce ne sono stati!).

Questa selezione di fotografie mostra come i nostri "antenati" hanno trovato il modo di rimanere freschi durante le ondate di calore e la siccità.

Alcune immagini risalgono agli anni Quaranta e ritraggono la moda, il paesaggio urbano e le attività ricreative più comuni di quegli anni.

In passato, le ondate di calore erano spesso considerate un fastidio, ma non una grave minaccia per la salute pubblica. Negli ultimi anni, invece, le ondate di calore sono diventate più frequenti e intense e - in relazione al cambiamento climatico - sono considerate un serio pericolo per la salute pubblica.

Possiamo imparare qualcosa dal passato per il nostro futuro?

Questa è un'occasione per riflettere sulla necessità di adottare "misure di adattamento" ai cambiamenti climatici -poiché è probabile che le ondate di calore e la siccità diventino sempre più frequenti in futuro - e agire in tempi rapidi per assicurarci un Pianeta più sano (per se stesso e per noi).