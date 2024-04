Secondo gli inquirenti a causare il rogo è stato molto probabilmente l'impianto elettrico, che non era mai stato sostituito in cinquanta anni. La sala da concerto era stata costruita in onore della ricostruzione della capitale dopo il devastante terremoto del 1963

La Universal hall di Skopje, frutto della solidarietà di 36 Paesi che l'hanno dedicata alla ricostruzione della capitale macedone dopo il disastroso terremoto del 1963, è stata completamente bruciata in un incendio martedì. Grazie alla pronta reazione dei vigili del fuoco l'incendio che ha distrutto la sala da concerto è stato contenuto e non si è esteso al quartiere circostante né ha causato vittime. Solo due persone sono state ricoverate in ospedale per l'inalazione del fumo. Gli inquirenti stanno già esaminando le possibili cause del rogo: molto probabilmente è stato causato dall**'impianto elettrico che non è stato mai sostituito in cinquanta anni**. Dusan Kostovski, l'ex amministratore dell'edificio, ha dichiarato che a causa delle sue condizioni "era davvero preoccupato" per le vittime che avrebbero potuto esserci nel caso si fosse verificato un incidente simile.