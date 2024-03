Di euronews

In mostra 120 documentari e presenti più di duecento registi provenienti da tutto il mondo. La 26esima edizione del Festival internazionale di Salonicco omaggia il movimento Lgbt+ con una serie di lungomentraggi a tema queer

Il Festival Internazionale del Documentario di Salonicco, giunto alla sua 26esima edizione, ha aperto le sue porte nella vivace città greca. Quest'anno il tributo principale intitolato Citizen Queer ha celebrato una vasta gamma di documentari Lgbt+.

Il festival ospita una gran varietà di opere, con centinaia di documentari in programma. L'evento è stato inaugurato dalla presentazione di They Shot the Piano Players di Fernando Trueba, insignito del Golden Alexander per il suo contributo al cinema.

Il direttore del festival Orestis Andreadakis ha sottolineato l'importanza crescente dell'evento, evidenziando il ruolo cruciale del festival nel panorama europeo. Uno dei documentari presentati, My Stolen Planet di Farahnaz Sharifi, ha attirato l'attenzione per il suo racconto personale sulla vita in Iran prima e dopo la Rivoluzione del 1979.

Il festival, che ospita più di duecento registi da tutto il mondo, rappresenta un'opportunità unica per esplorare le sfumature della cinematografia documentaristica internazionale. La manifestazione si concluderà il 17 marzo, dopo undici giorni ricchi di proiezioni e dibattiti.