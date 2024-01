Di Euronews

È andata a buon fine la missione che ha portato in orbita sull'Iss un team internazionale. Il colonnello dell'Aeronautica militare italiana Villadei, pilota della navicella Crew Dragon Freedom, sarà a guida di molti esperimenti sulla Stazione spaziale

La capsula Dragon della missione spaziale Ax-3 si è agganciata alla Stazione spaziale Internazionale (Iss) alle 11.42 ora italiana di sabato 20 gennaio, l'apertura del portellone poco meno di due ore dopo. Il team internazionale vede la partecipazione come pilota del colonnello dell'Aeronautica militare italiana Walter Villadei: è l'ottavo connazionale ad andare in orbita. Con il colonnello Villadei, lo svedese Marcus Wandt, dell'Agenzia Spaziale Europea, il primo turco sull'Iss Alper Gezeravci e Michael Lopez-Alegria della Axiom Space, al comando della missione. La missione è la prima commerciale dell'Europa ed è stata lanciata dal Kennedy Space Center della Nasa, in Florida, alle 22.49 di venerdì, su un razzo Falcon 9 della società privata di esplorazione spaziale SpaceX, fondata da Elon Musk. Sulla Stazione spaziale internazionale ci sono ora undici astronauti e cosmonauti di sette nazionalità.

Crosetto: "Partecipazione attiva dell'Italia alla missione"

"L'aggancio della navicella Crew Dragon alla Stazione Spaziale Internazionale segna l'avvio della fase operativa della missione Ax-3, durante la quale saranno condotti importanti esperimenti dal nostro colonnello Villadei e dai suoi colleghi. Auguro a tutti buona permanenza a bordo e buon lavoro". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota diffusa alla stampa. "La Difesa ha attivamente partecipato al progetto e alla realizzazione della missione con l'intento di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalla New Space Economy, stimolando un nuovo modello di coordinamento pubblico-privato, che consenta alle industrie italiane di giocare un ruolo rilevante in un settore ad elevato know-how, incrementando le competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività umane nello Spazio", ha detto il ministro.

Villadei condurrà 13 progetti per l'Italia

Sull'Iss verranno condotti molti esperimenti, di cui 13 i progetti italiani che saranno coordinati dal colonnello Villadei. Di estrema importanza la sperimentazione sul monitoraggio degli oggetti spaziali che rientrano in atmosfera e delle possibili collisioni tra oggetti artificiali orbitanti attivi (Iss, satelliti per comunicazioni ecc.) con i detriti spaziali. Inoltre, la permanenza di due settimane in condizioni di microgravità renderà possibile testare e verificare gli effetti fisiologici del volo spaziale sugli esseri umani, per comprenderne i cambiamenti biologici e psicologici, spiega la Difesa.

Villadei: "Straordinario contesto internazionale"

"Grazie a tutta l'Italia, grazie all'Aeronautica militare ma anche a tutte le istituzioni che hanno portato a questa missione, in questo straordinario contesto di collaborazione internazionale in cui abbiamo portato scienza scienza. Per due settimane saremo qui a collaborare e lavorare con questo equipaggio internazionale straordinario", ha detto il colonnello Villadei quando il team della Ax-3 si è incontrato con gli astronauti a bordo dell'Iss dopo l'apertura del portellone.