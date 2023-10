Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

I prezzi delle case sono diminuiti dell'1,7% nell'area dell'Euro rispetto all'anno precedente e dell'1,1% nell'Unione europea nel secondo trimestre del 2023

La tendenza del mercato immobiliare europeo sta per cambiare: le case sono mediamente più economiche rispetto all'anno scorso, ma c'è un netto cambiamento nei numeri trimestrali, che lascia intendere che il calo potrebbe non durare a lungo.

Nel secondo trimestre del 2023, i prezzi delle case europee sono scesi per la prima volta su base annua dal 2014, secondo gli ultimi dati di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.

L'indice dei prezzi delle case è sceso dell'1,7% nell'area dell'euro e dell'1,1% nell'Ue tra aprile e giugno, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

Questi numeri seguono un aumento annuale dello 0,4% e dello 0,8% rispettivamente nell'area dell'Euro e nell'Ue, rilevato nei primi tre mesi dell'anno.

Nel confronto trimestrale, tuttavia, i prezzi hanno iniziato ad aumentare: dello 0,1% nell'area dell'Euro e dello 0,3% nell'Ue, tra aprile e giugno 2023.

Dagli ultimi tre mesi del 2022, i prezzi delle case sono scesi per due trimestri di fila: -1,4% nel quarto trimestre del 2022 e -0,7% nei primi tre mesi di quest'anno, prima di registrare un piccolo aumento nel secondo trimestre di quest'anno.

Quali sono i Paesi col maggior calo dei prezzi?

Nove Paesi dell'Ue hanno registrato prezzi inferiori nel secondo trimestre del 2023 rispetto all'anno precedente, ma negli altri 17 Stati membri i prezzi delle case continuano a salire.

La Germania ha registrato il calo annuale più marcato nel trimestre, con un -9,9%, seguita dalla Danimarca con un -7,6% e dalla Svezia con un -6,8%.

La Croazia ha registrato l'aumento maggiore (+13,7%), seguita dalla Bulgaria (+10,7%) e dalla Lituania (+9,4%).

Gli affitti continuano a crescere

Nel secondo trimestre del 2023, gli affitti nell'Ue sono aumentati dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti: questi sono stati mediamente più cari del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I numeri mostrano un tasso di crescita costante, trimestre dopo trimestre.

Negli ultimi tre mesi del 2022, gli affitti erano aumentati del 2,5% annuo, mentre nei primi tre mesi dell'anno in corso hanno registrato un'impennata del 2,9%.

Uno sguardo al passato

Tra il 2010 e il secondo trimestre del 2023, i prezzi delle case sono aumentati del 46% e gli affitti del 21% nell'Ue, secondo Eurostat.

Se si confronta il secondo trimestre del 2023 con il 2010, i prezzi delle case sono aumentati più degli affitti in 20 dei 27 Paesi dell'Unione.

I prezzi delle case sono più che raddoppiati in Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Lussemburgo e Austria, mentre è stato rilevato un leggero calo in Grecia, Italia e Cipro.

Per quanto riguarda gli affitti, i prezzi sono aumentati in 26 Paesi dell'Ue, con i maggiori incrementi in Estonia (+208%) e Lituania (+168%).

L'unica diminuzione dei prezzi degli affitti è stata registrata in Grecia (-21%).