L'eurozona in recessione tecnica, ma c'è da preoccuparsi?

Di Euronews

Se Berlino ha il raffreddore, l'Eurozona potrebbe prendere la polmonite

L'area euro è infatti scivolata in recessione tecnica nei primi tre mesi dell'anno dopo aver sperimentato una contrazione economica per due trimestri consecutivi: in entrambe le occasioni il Pil è sceso dello 0,1%. Il peso dell'economia tedesca, che dopo aver corretto la precedente previsione ha registrato un calo dello 0,3%, si è fatto sentire.Varie le ragioni, ma lo scenario non è così nero. Lungi dal cadere nell'allarmismo, Bruxelles ha cercato di evidenziare la "resilienza" dell'economia che "ha continuato a creare posti di lavoro" e ricorda che l'Ue nel suo insieme ha evitato la recessione tecnica con un aumento dello 0,1% nel primo trimestre. Spagna e Italia guidano la crescita. La Commissione Europea ha annunciato che rivedrà la sua previsione di crescita dell'1,1% nel 2023