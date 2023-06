Bombe russe sugli sfollati a Kherson

Gli abitanti della cittadina ucraina minacciati dai bombardimenti russi

Le bombe russe continuano a cadere su Kherson, a causare vittime nonostante la maggior parte della città sia sommersa. Questo giovedì, i bombardamenti russi hanno provocato diversi morti e feriti, secondo le autorità locali e i media internazionali. Come hanno potuto vedere queste persone terrorizzate, non c'è pietà nelle aree allagate e non.

Anche gli animali fra le vittime dell'invasione russa

Anche Zaporizhzhia, la più grande centrale nucleare d'Europa, è stata colpita dalle inondazioni. È controllata dai russi e ha bisogno di enormi quantità di acqua per raffreddare i suoi reattori. Secondo le autorità ucraine, non vi è alcun rischio imminente di surriscaldamento mortale.

Le inondazioni causate dalla rottura della diga di Kakhovha coprono circa 600 km2 e hanno colpito allo stesso modo entrambe le sponde del fiume Dnepr. Dalla parte controllata dai russi, ha provocato almeno 5 morti.

Migliaia di pesci morti nei campi sulle rive del fiume Dnipro testimoniano l'entità del disastro ambientale. Nella regione di Dnipropetrovsk sono stati raccolti circa 850 chilogrammi di pesci morti. Secondo le autorità locali, la situazione per il momento è sotto controllo e non vi sono rischi per la popolazione.