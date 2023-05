Di Nora Shenouda

Tifosi marocchini, svedesi, italiani, ungheresi, irlandesi si stanno radunando a Budapest in vista della finale di Europa League Siviglia-Roma. Nel cuore della capitale è stato allestito una fan dove amanti del calcio e turisti curiosi possono giocare a calcio, scattare foto con cimeli e prepararsi per la partitissima di questo mercoledì,

"Sono venuto a vedere la finale di UEFA e sono molto contento dell'organizzazione, spero che sarà una bella partita e auguro buona fortuna a entrambe le squadre, italiana e spagnola", dice un tifoso. "Tifo per l'Arsenal, ma l'Arsenal non è in finale di Europa League, peccato, ma la Roma è la mia seconda squadra del cuore".

Intanto i tifosi scattano foto con la mascotte della Roma mentre alla Puskás Arena, lo stadio di Budapest fervono i preparativi per la finalissima. C’è chi staziona da giorni a caccia di qualche autografo, come un tifoso marocchino.

"Sono venuto qui perché amo il calcio. Il mio cuore è di orgine marocchina, io rifo per il Siviglia perché ci sono ue giocatori marocchini, il portiere, Yassine Bounou e l'attaccante, Youssef En-Nesyri, due ottimi giocatori".

Per la finalissima sono attesi decine di migliaia di tifosi, un buon indotto anche per il turismo della città.