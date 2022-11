La principessa e lo sciamano. Lei, Martha Louise di Norvegia, lascia gli incarichi e i privilegi reali per amore. Per sposare il fidanzato statunitense Durek Verrett e dedicarsi alla medicina alternativa. Senza rinunciare, però, al titolo. Subentra, come erede al trono, il fratello minore Haakon.

I genitori, re Harald e la regina Sonja, in un'intervista rilasciata martedì in occasione dell'annuncio, hanno affermato che la figlia ha svolto i suoi compiti con calore, attenzione e profondo impegno. La decisione è stata presa in seguito a una lunga serie di conversazioni tra loro, risolvendo la crisi. "Dopo un periodo denso di domande sul mio ruolo e quello del mio fidanzato, ho ritenuto opportuno al momento non svolgere più incarichi ufficiali. Concordata con il re e la regina e i parenti più stretti, questa volontà vuole creare pace all'interno della casa reale", ha rimarcato Martha Louise.

La relazione tra la principessa 51enne e il guru spirituale di Hollywood ha causato reazioni in Norvegia e suscitato forti critiche dopo che lo "sciamano di sesta generazione" ha suggerito nel suo libro Spirit Hacking che il cancro è una scelta. Sul suo sito web vende anche un medaglione con la dicitura "Spirit Optimizer", che sostiene lo abbia aiutato a sconfiggere il Covid.