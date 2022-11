"Salari o conflitto": in piazza a Madrid i sindacati

"Salari o conflitto" è il minaccioso slogan scelto dai principali sindacati spagnoli per la manifestazione che ha portato migliaia di persone in strada a Madrid. La UGT, o Unione Generale del Lavoro, e Comisiones Obreras, cioè Commissioni Operaie, chiedono che si faccia fronte all'inflazione con un rialzo generalizzato dei salari.

"Vogliamo che i salari vengano parificati e che la classe lavoratrice abbia più voce. La verità è che in tutti i settori siamo molto indietro rispetto all'inflazione e ai rincari di tutti i prodotti"

Aumentare i salari per compensare l'inflazione galoppante, e non solo per le categorie più rappresentate da un punto di vista sindacale:

"Oggi purtroppo, in questa situazione, i salari non bastano per le necessità di base. È per questo che siamo qui. Chiediamo aumenti salariali ma anche l'implementazione di un quadro decente dei diritti"

L'inflazione in Spagna ha toccato l'11%, anche se in ottobre il tasso è ridisceso al 7,3%. L'associazione delle imprese sta negoziando con il governo e i sindacati per degli aumenti, ma ritiene impossibile agganciarli al tasso d'inflazione.