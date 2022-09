Pandemia energetica

Negli ultimi 3 anni gli ospedali italiani sono stati sotto pressione a causa dell’emergenza Covid, ma ora un altro tipo di pandemia sta mettendo alle corde il sistema sanitario nazionale.

A causa della crisi energetica internazionale, il costo di energia elettrica e gas è aumentato notevolmente, non solo per famiglie e imprese, ma anche per il settore pubblico, a cominciare dalla sanità.

Ciro Verdoliva – Direttore ASL Napoli 1: “Noi siamo un’istituzione pubblica al servizio dei cittadini, quindi sostanzialmente alla fine le bollette le dovremo pagare. Non dobbiamo assolutamente tagliare i servizi e abbiamo il dovere di provare a contenere quanto più possibile il consumo energetico.”

L’Ospedale Cardarelli di Napoli è l’ospedale più grande del Sud Italia. Di recente, qui hanno ricevuto una bolletta per l’energia elettrica di 11 milioni e mezzo di Euro, che significa un incremento di più del 100% rispetto alla bolletta precedente di 5 milioni e mezzo.

A livello nazionale, ospedali e ASL dovranno affrontare nel 2022 un incremento di spesa per l’energia di 1 miliardo e mezzo di Euro.

“Non sono come le famiglie o le aziende private. Gli ospedali non possono decidere di dare un taglio ai loro bisogni o ridurre le attività. L’assistenza ai pazienti deve essere costante, così come il consumo di energia. Ma alcuni ospedali hanno trovato metodi alternativi per il loro approvvigionamento energetico.

Presso l’Ospedale del Mare di Napoli, 4.500 metri quadri di pannelli solari producono energia sufficiente per permettere a questa struttura di fronteggiare la crisi energetica con maggiore fiducia.

Ciro Verdoliva – Direttore ASL Napoli 1: “Le strutture sanitarie in generale sono strutture energivore e gassivore, quindi alti consumi sia di energia elettrica che di gas. Quindi è necessario dotarsi di comportamenti e di impianti tali che tendono ad abbattere il consumo dell’energia.”

I costi dell’energia son si possono cambiare, ma il Sistema sanitario nazionale potrebbe lavorare più efficacemente verso la sostenibilità ambientale, a cominciare dalle cose più semplici…spegnere la luce quando si esce.